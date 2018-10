Friesen: Antisemitische muslimische Allianz darf nicht staatlich gefördert werden – Bundesregierung muss Finanzierung stoppen!

Aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine

Anfrage des Abgeordneten Dr. Anton Friesen geht hervor, dass die

Bundesregierung die sogenannte Allianz gegen Islam- und

Muslimfeindlichkeit, kurz CLAIM, mit Bundesmitteln in fünfstelliger

Höhe fördert.

Dazu erklärt der Fragesteller, Mitglied im Ausschuss für

Menschenrechte und AfD-Bundestagsabgeordneter für Süd-Thüringen, Dr.

Friesen:

„Claim ist ein Projekt der Jungen Islam Konferenz und wird vom

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen

des Bundesprogramms Demokratie leben gefördert. Die Fördersumme

betrug im Jahr 2017 über 42.535,70 Euro. Auch für die Haushaltsjahre

2018 und 2019 wird das Projekt mit Steuermitteln gefördert.

Der Name Claim steht für die sogenannte Allianz gegen Islam- und

Muslimfeindlichkeit. Teil dieser Allianz ist unter anderem die

Muslimische Jugend in Deutschland, welche lange Zeit im Fokus des

Verfassungsschutzes stand. Zudem partizipiert auch Schura, die

Islamische Religionsgemeinschaft Bremen mit ihrem Modellprojekt

Al-Etidal an Claim. Diesem Zusammenschluss von islamischen

Organisationen gehört unter anderem auch die Al-Mustafa-Gemeinschaft

an, welcher nach Auskunft des Bremer Verfassungsschutzberichtes, die

islamistische Hizb Allah im Libanon unterstützt. Auch verschiedene

Ortsvereine der Islamischen Gemeinschaft Millî Görüs, gehören Schura

an. Die Islamischen Gemeinschaft Millî Görüs wird nach wie vor im

Verfassungsschutzbericht erwähnt. Beispielsweise erklärte sie dem

Bericht zufolge in einer öffentlichen Stellungnahme, dafür zu beten,

dass Jerusalem bald von Besatzung und Unterdrückung befreit werde.

Auf den beiden größten Veranstaltungen in Berlin, die unter anderem

von Personen aus dem Hamas-Umfeld angemeldet worden waren,

verbrannten einzelne Personen israelische Fahnen und riefen

antisemitische Parolen. Solange solche dubiosen Elemente Teil der

sogenannten Allianz sind, muss die Bundesregierung ihre Finanzierung

stoppen!

Während die Bundesregierung sich gegen tatsächliche und

vermeintliche Islamfeindlichkeit engagiert, ist die zunehmende

Christophobie von muslimischen Einwanderern von nachrangiger

Bedeutung. Das zeigt sich im Juni 2017 beschlossenen nationalen

Aktionsplan gegen Rassismus. Dort wird Christenfeindlichkeit

beiläufig dreimal am Rande erwähnt. Im Hinblick auf Homophobie werden

die christlich geprägte Lebensweise und die damit verbundenen

Moralvorstellungen sogar als Problem identifiziert. Der Islam wird in

diesen Zusammenhang nicht erwähnt. Im Gegenteil. Die Bundesregierung

widmet Islam- und Muslimfeindlichkeit ein eigenes Kapitel in ihrem

nationalen Aktionsplan. Ein weiterer Beleg dafür, was in unserem Land

falsch läuft. Wo bleibt die Allianz gegen Christenfeindlichkeit?“

