Frühlingskonzert der Erzgebirgischen Philharmonie

Am Sonntag, dem 7. April 2019, um 17 Uhr, lädt die Erzgebirgische Philharmonie Aue unter der musikalischen Leitung von Dieter Klug zu ihrem Frühlingskonzert in die St.-Jakobi-Kirche Stollberg ein. Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Joseph Haydn und Edvard Grieg.

Die Erzgebirgische Philharmonie Aue begrüßt den Frühling in der St.-Jakobi-Kirche in Stollberg auf klassische Wiener Art. Zu hören sind vor allem Kompositionen aus der Mozart-Epoche, aber auch die Suite ?Aus Holbergs Zeit? von Edvard Grieg. Ihr Untertitel ?im alten Stil? verweist darauf, dass Grieg hier höfische Tanz- und Liedformen des 18. Jahrhunderts verwendet hat, die er wirkungsvoll mit romantischen Stilmitteln verknüpft.

?Die vier Weltalter? ist der Titel einer Sinfonie von Carl Ditters von Dittersdorf, die sich auf Ovid und dessen ?Metamorphosen? bezieht. Die Sinfonie wurde 1786 mit großem Erfolg in Wien uraufgeführt.

Zum Kreis der bedeutenden Zeitgenossen Mozarts gehört auch Carl Stamitz, ein deutscher Violinvirtuose und Komponist sowie lange Zeit Violinist in der berühmten Mannheimer Hofkapelle. Die wenigen erhaltenen Werke künden von einer großen kompositorischen Meisterschaft ? so auch die Sinfonie G-Dur op. 13 (16) Nr. 4. In einem Konzert mit Kompositionen aus Mozarts Zeit darf natürlich Joseph Haydn nicht fehlen. Die Ouvertüre zu seiner Oper ?L? isola disabitata? (?Die unbewohnte Insel?) rundet das Programm dieses Stollberger Frühlingskonzertes ab.

Es spielt die Erzgebirgische Philharmonie Aue.

Dirigent: Dieter Klug

Sonntag, 7. April 2019, 17 Uhr

St.-Jakobi-Kirche Stollberg

Karten: 15,50 ?, ermäßigt 9,00 ?

Ev.-Luth. Pfarramt Stollberg

Tel. 037296?7070

Buch + Kunst Laden Claudia Lindner, Stollberg

Tel. 037296?3175

Servicebüro Eduard-von-Winterstein-Theater,

Buchholzer Straße 65 ? Mo-Fr 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Tel. 03733?1407-131 | service@winterstein-theater.de