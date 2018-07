Für ein Europa der Solidarität, der Offenheit und der sozialen Wohlfahrt

Die Europäische Union steht an einem Wendepunkt, der

einen wesentlichen Einfluss auf die nachfolgenden Generationen haben

wird. In Europa sind rechtspopulistische und rechtsnationale Parteien

auf dem Vormarsch. Die „Achse der Willigen“, bestehend aus

Deutschland, Österreich und Italien, ist eine Wiederholung der

Geschichte, die wir nicht hinnehmen werden.

Wir kämpfen sowohl auf europäischer Ebene als auch in den

einzelnen Staaten gegen diese Entwicklungen und sehen uns als das

Gegenüber zur Rechten in Europa. Mit Grenzschließungen (innerhalb der

EU) wird national versucht, das Problem zu verlagern, das im globalen

Kapitalismus seine Ursachen hat, mit dem die soziale Frage zu einer

globalen wurde. Rein national ist diese Frage nicht mehr zu

beantworten.

Die grundsätzlich falsche, auch perspektivlose und unmenschliche

Antwort der herrschenden Politik lautet derzeit nur Abschottung.

Wir als linke Parteien sehen für eine lösungsorientierte Politik

im Kern drei Ansatzpunkte:

1. Die Bekämpfung von Fluchtursachen, vor allem von Krieg, Hunger

und ökologischen Desastern, die in vielerlei Hinsicht ihren Ursprung

in der Politik der globalen Machtzentren, der finanzmarktgetriebenen

Ökonomie und ressourcenplündernden Konzernstrategien haben.

2. Eine Umverteilung von oben nach unten – verbunden mit einem

europäischen Investitionsprogramm.

3. Den Ausbau der sozialen Wohlfahrt auf europäischer und globaler

Ebene.

