Gesellschaftliche Teilhabe durch Yoga trotz Altersarmut / Neues Yoga-Konzept holt alte und hochaltrige Menschen aus Isolation und Einsamkeit (FOTO)

Am Weltfrauentag muss es auf den Tisch: Altersarmut betrifft vorallem sie. Jede fünfte alleinlebende Frau über 65 hat monatlich weniger als 900Euro zur Verfügung. Zu wenig für den Sportverein und erst recht zu wenig füreine Yogastunde, die rund 18 Euro kostet.

“Yoga im Alter darf kein Luxus sein” fordern zwei engagierte Hamburgerinnen und

zeigen mit OMY! (Oh my Yoga!), wie ein neues soziales Yoga-Konzept für alte und

hochaltrige Menschen gegen die Folgen von Altersarmut wirkt. OMY! ist

kostenloses Yoga, barrierefrei, auf dem Stuhl und auch für Männer. Die älteste

Teilnehmerin ist 96 und kommt mit Rollator.

Die Idee für OMY! stammt von Christine Worch, Geschäftsführerin der Stiftung

Generationen-Zusammenhalt. Cornelia Brammen, Vorstand von Yoga für alle e.V.

bringt die Expertise für soziales Yoga ein. Zwei gemeinnützige Organisationen,

ein Ziel: Menschen mit geringfügigen Einkommen im Alter Teilhabe und

Gesundheitsfürsorge durch Yoga zu ermöglichen. OMY! holt sie aus Isolation und

Einsamkeit.

Zitat einer Teilnehmerin, 78, die wöchentlich am OMY!-Kurs teilnimmt: “Ich kann

viel besser atmen, seit ich zum Yoga gehe. Mein Rücken schmerzt nicht mehr so

und irgendwie hebt OMY! meine Stimmung.”

Ein Jahr nach der Einführung kooperiert OMY! mit Partnern aus dem Bereich

Service-Wohnen in vier Hamburger Stadtteilen: Hartwig-Hesse-Stiftung, Alida

Schmidt-Stiftung, Martha Stiftung sowie AWO-Service-Wohnen in Heimfeld. In

sieben Kursen üben insgesamt fast 100 Menschen, Durchschnittsalter 82.

Teilnehmen können Bewohnerinnen und Bewohner sowie Menschen 60+ mit

geringfügigen Einkommen aus dem Quartier.

Nicola Baumotte, Leiterin des Max Brauer Hauses in Bramfeld: “OMY! ist

erfolgreiche Quartiersarbeit und erfüllt unser Haus mit Licht. Es entstehen

Verbindungen und OMY! macht einfach gute Laune.”

OMY! finanziert sich bisher aus Spenden, kleineren Förderungen und aus dem

Fundraising-Event LANGENACHTDESYOOOGA (20. Juni 2020 in Hamburg, Düsseldorf,

Frankfurt, München und auf Sylt).

“Wir wollen OMY! bis Ende des Jahres in allen Hamburger Bezirken etablieren,”

sagt Cornelia Brammen. Christine Worch ergänzt: “OMY! deckt den so wichtigen

Bedarf an gesellschaftlicher Teilhabe für Menschen, die im Alter jeden Cent

umdrehen müssen. Dafür brauchen wir eine Förderung, die nachhaltig ist.”

Yoga für alle e.V.

Der gemeinnützige Verein ermöglicht Yoga für Menschen in der Obhut staatlicher

und sozialer Einrichtungen zusammen mit diesen Einrichtungen. Neben OMY! gehört

dazu u.a. Yoga für Menschen mit psychischen Erkrankungen, Yoga im Frauenhaus,

Yoga bei Essstörungen.

http://www.yogahilft.com/

Stiftung Generationen-Zusammenhalt

Die Stiftung ermöglicht gesellschaftliche Teilhabe für Menschen, die aus

persönlichen und wirtschaftlichen Gründen von Einsamkeit und Isolation bedroht

sind.

http://www.stiftung-generationenzusammenhalt.org

