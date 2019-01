Glasfaser für alle – DNS:NET setzt auf den kontinuierlichen Breitbandausbau und FTTH

Glasfaser für alle – das ist das Motto der

DNS:NET, die seit Jahren kontinuierlich in die Erschließung mit

Breitband vor allem in ländlichen Regionen investiert. Das betrifft

sowohl den flächendeckenden Ausbau weißer Flecken als auch die

Lückenschließung bei neuen Bauvorhaben sowie den Anschluss kleinerer

Ortschaften und Dörfer, die jahrelang auf schnelles Internet warten

mussten. Für die Analyse und Umsetzung der jeweiligen Infrastruktur

arbeiten Kommunen, Verwaltung, Bauträger und der Bereich Netzausbau,

Projektmanagement und Vertrieb der DNS:NET vor Ort eng zusammen.

So nahm DNS:NET in den letzten Wochen knapp 20 weitere

Technikverteiler in Brandenburg in Betrieb. Im Zuge des

kontinuierlichen Ausbaus ging unter anderem auch Michendorf

(Potsdam-Mittelmark) im Dezember ans Glasfaser-Netz der DNS:NET. Hier

können jetzt 2.000 weitere Haushalte Highspeed-Internet von DNS:NET

nutzen. Der letzte Bauabschnitt mit ca. 700 Haushalten wird in Kürze

fertiggestellt. Michendorf ist – wie zuvor auch bereits

Wilhelmshorst – an den Glasfaserring der DNS:NET angeschlossen, der

aktuell ca. 40 Gigabit in die Orte bringt.

Mit FFTH Anschlüssen – also Glasfaser direkt bis ins Haus –

erschlossen werden derzeit verschiedene Bauvorhaben und Siedlungen

wie in Zernsdorf (Landkreis Dahme-Spreewald), wo derzeit in der

Wohnsiedlung „Wohnen am See“ 90 Wohneinheiten angeschlossen werden.

Auch in Dallgow-Döberitz im Osten des Landkreises Havelland und

Ludwigsfelde (Teltow-Fläming) werden so derzeit knapp 300 neue

Wohneinheiten ans Netz gebracht, wobei die Glasfaser vom

Verteilerkasten direkt bis ins Haus verlegt wird. Gestartet wird zu

Beginn des Jahres zudem mit den Planungen für den Anschluss weiterer

Tausend Haushalte in Brandenburg im nordöstlichen Bereich des

Berliner Speckgürtels.

Breitbandausbau durch DNS:NET

Seit 2008 investiert DNS:NET in den Ausbau weißer Flecken. Seit

2013 realisiert das Unternehmen nur noch Netze auf Basis echter

Glasfaserleitungen mit Gigabitgeschwindigkeit, außerdem werden

kontinuierlich ältere Infrastrukturen umgerüstet. Die

Gigabit-Glasfaserinfrastruktur kann beliebig erweitert werden, so

dass für alle Zwecke entsprechend hohe Geschwindigkeiten möglich

sind. Bei der Erschließung neuer Gebiete wird Wert darauf gelegt,

dass neue Infrastrukturen. wenn möglich, grundhaft gebaut werden. Die

Zusammenarbeit mit den Kommunen und Bauträgern erfolgt so, dass das

Projektmanagement der DNS:NET von Beginn an in alle Prozesse und

Planungen involviert ist. Die Zusammenarbeit beruht auf dem Prinzip

von Kooperation und Vor-Ort-Betreuung.

Anfragen von Kommunen: netzausbau@dns-net.de

