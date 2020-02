Globales Forum für Inklusion lädt zu neuartigem Event in Berlin / Gegen die Spaltung der Gesellschaft: 6 Degrees bringt am 18.02. Politik, Kunst, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zusammen (FOTO)

6 Degrees, das globale Forum für Inklusion, kommt am 18. Februarzum zweiten Mal mit seinem innovativen Veranstaltungskonzept nach Berlin.Internationale Speaker aus allen Bereichen der Gesellschaft treffen sich andiesem Tag zu außergewöhnlichen Foren, Gesprächen und Aktionen. Doch bei diesemEvent wird auch das Publikum zum aktiven Teilnehmer. Gemeinsam werden alleversuchen, neue Wege für die Zukunft zu entwerfen und zu erkunden, ob diederzeitigen gesellschaftlichen Systeme ausreichend sind oder neu erfunden werdenmüssen. Im Mittelpunkt stehen die wachsende politische und gesellschaftlicheSpaltung in Europa, Fragen von Staatsbürgerschaft, Identität und Inklusion.Weiteres Ziel: Bürgerinnen und Bürger zu befähigen, positive Veränderungen inder Politik, am Arbeitsplatz, in ihren Gemeinschaften und in der öffentlichenMeinung in Gang zu setzen.

Führende Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Kunst, aus Wirtschaft,

Wissenschaft und Zivilgesellschaft nehmen teil. Dazu gehören: Jaafar Abdul

Karim, preisgekrönter Journalist und Talk Show-Gastgeber, Deutsche Welle; Sawsan

Chebli, Bevollmächtigte des Landes Berlin beim Bund, Staatssekretärin für

Bürgerschaftliches Engagement und Internationales; Georgios Kaminis,

Ex-Bürgermeister von Athen, Griechenland, Sonderbeauftragter des Mayors

Migration Council und der Gruppe der C40 Cities; Adrienne Clarkson, 26.

Generalgouverneurin Kanadas, Co-Vorsitzende des Institute for Canadian

Citizenship und Autorin; John Ralston Saul, preisgekrönter Essayist und

Romanautor, ehemaliger Präsident von PEN International, Kanada und Åsa Wikforss,

Professorin für theoretische Philosophie an der Universität Stockholm, Schweden.

Wann: Dienstag, 18. Februar 2020, 9:00 – 17:00, Anmeldung Medien: 8:30 Uhr.

Wo: Barenboim-Said Akademie, Französische Straße 33D, 10117 Berlin

6 Degrees ist offen für alle Interessierten: Das Event oder einzelne Sessions

können von allen besucht werden. Das vollständige Programm und die Liste aller

Sprecher finden Sie hier: www.6degreesto.com/berlin-2020-de/

6 Degrees ist ein Projekt des Institute for Canadian Citizenship (ICC), welches

aktives bürgerschaftliches Engagement und Inklusion fördert. 6 Degrees dehnt die

Reichweite der Arbeit des ICC durch eine globale Gesprächsinitiative über

Inklusion und Staatsbürgerschaft im 21. Jahrhundert aus. Bisher fanden weltweit

13 Veranstaltungen dieser Art statt, so in Calgary, Toronto und Den Haag. Berlin

gilt als europäische Drehscheibe für das globale Forum für Inklusion, dient als

Basis für das praktisches Lernen und verbindet Deutschland mit einer globalen

Koalition für die Inklusion.

Pressekontakt:

Clare Graham

Email: cgraham@inclusion.ca

WhatsApp: +1 416-953-8567

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/141427/4522900

OTS: Institute for Canadian Citizenship

Original-Content von: Institute for Canadian Citizenship, übermittelt durch news aktuell