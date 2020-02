Glyphosat-Studien aus unter Betrugsverdacht stehendem Tierversuchslabor

Mehrere Tierversuchsstudien für die Zulassung des Pestizids

Glyphosat stammen von einem Laborbetreiber, der offenbar Ergebnisse von

Experimenten gefälscht hat. Das staatliche Bundesinstitut für Risikobewertung

(BfR) nennt in seinem letzten Gutachten über das Unkrautvernichtungsmittel für

die EU bei 14 Untersuchungen die Hamburger Firma “LPT” (Laboratory of

Pharmacology and Toxicology) als Quelle, wie die Tageszeitung “taz”

(Mittwochausgabe) berichtet. Hinzu kommen mindestens 7 Studien, die sich anhand

der Nummernkennung und des Autors wahrscheinlich dem LPT zuordnen lassen. Alle

21 Untersuchungen wurden von dem Hamburger Chemiehändler Helm AG beauftragt, der

zu den Antragstellern für die Zulassung von Glyphosat gehörte. Das BfR-Gutachten

war die wichtigste Vorarbeit für die EU-Behörden, die Glyphosat 2017 für weitere

5 Jahre zugelassen haben.

Der Fall könnte die Glaubwürdigkeit des amtlichen Pestizid-Zulassungssystems

weiter erschüttern. Denn das BfR vertraute den LPT-Studien stärker als von der

Industrie unabhängigen Untersuchungen, weil die zuständige Landesbehörde in

Hamburg das Labor nach den “Grundsätzen der Guten Laborpraxis” zertifiziert

hatte. Die Richtlinien schreiben den Laboren zum Beispiel interne Kontrolleure

vor, die überprüfen sollen, ob Ergebnisse gefälscht werden. “Dieses System hat

hier auf jeden Fall versagt”, sagte Toxikologe Peter Clausing, Vorstandsmitglied

der Umweltorganisation Pestizid-Aktionsnetzwerk Deutschland, der taz.

Möglicherweise beeinflusst der Fall LPT auch das gerade laufende EU-Verfahren

zur Verlängerung der Erlaubnis für den Wirkstoff Glyphosat, den die

Krebsforschungsagentur der Weltgesundheitsorganisation als “wahrscheinlich

krebserregend” eingestuft hat. Glyphosat wird unter anderem von Monsanto – der

der US-Tochter des Chemiekonzerns Bayer – produziert und ist das meistverkaufte

Ackergift weltweit.

In der ARD-Fernsehsendung “Fakt” hatten im Oktober und November mehrere

ehemalige LPT-Mitarbeiter bestätigt, dass die Firma Versuche mit Medikamenten

manipuliert habe.

“Der LPT-Skandal hat deutlich gemacht, dass die Integrität des GLP-Systems nicht

gewährleistet ist und die vermeintliche –Fälschungssicherheit– von GLP-Studien

daher trügerisch ist”, sagte Helmut Burtscher-Schaden, Biochemiker des

österreichischen Umweltverbands Global 2000, der taz. Weil die Manipulationen so

eklatant und jahrzehntelang nicht aufgefallen seien, liege der Verdacht nahe,

dass auch in anderen Labors gefälscht werde. “Da die Behörden sich sehr stark

auf GLP-Studien verlassen, ist keine Pestizidzulassung mehr sicher”, so

Burtscher.

Der Grüne Bundestagsabgeordnete und Pestizidexperte Harald Ebner erklärte, der

Fall “stellt den ganzen GLP-Standard in Frage”. Die Risikobewertung von

Glyphosat müsse “neu aufgerollt werden”, so der Politiker.

In Hamburg ist die dortige Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz nach

eigenen Angaben für die GLP-Prüfungen zuständig. “Aktuell ist die

GLP-Bescheinigung für LPT aus dem Jahre 2017 gültig”, teilte das Amt der taz

mit. Nachdem dem Labor vorgeworfen worden war, Versuchstiere ausgetauscht zu

haben, “wurde zusätzlich eine Nachinspektion im Dezember 2019 durchgeführt”.

Doch dabei habe man “keine grundsätzlichen Verstöße” gegen die GLP-Regeln

festgestellt. Auf die Frage der taz, ob das Amt in dem Fall versagt habe,

antwortete es: “Nein, die im gesetzlichen Rahmen vorgeschriebenen Prüfungen

wurden durch die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz regelmäßig

durchgeführt” – und zwar seit 1991 “mindestens alle 3 Jahre”.

Die taz fragte das LPT, ob es auch die Glyphosat-Studien gefälscht habe. Das

Unternehmen antwortete, “dass wir alle gesetzlichen Vorschriften insbesondere im

Zusammenhang mit dem Tierwohl einhalten.”

Das BfR, die Bayer AG und der Hamburger Chemiehändler Helm AG, der in Frage

stehende LPT-Studien in Auftrag gegeben hatte, ließen eine Bitte der taz um

Stellungnahme bis Redaktionsschluss unbeantwortet.

Das grundlegende Problem ist für Umweltschützer Clausing, dass die

Pestizidhersteller die Studien für die Zulassung selbst in Auftrag geben und

selbst die Labore aussuchen. Dadurch könnten die Labore unter Druck geraten,

Gefälligkeitsgutachten zu erstellen, um weitere Aufträge von den Herstellern zu

bekommen. “Deshalb müssen die Studien künftig über einen industrieunabhängig

verwalteten Fonds finanziert werden, der sich aus Gebühren der antragstellenden

Firmen speist”, so Clausing.

