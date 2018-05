Großer Schlag gegen organisierte Schwarzarbeit Vier Festnahmen im Rhein-Main-Gebiet (FOTO)

Die Sonderkommission „Rhein-Main“ des Zolls und dieStaatsanwaltschaft Frankfurt am Main sind in den frühen Morgenstundendes heutigen Tages im Rhein-Main-Gebiet und in vier weiterenBundesländern in einer großangelegten Durchsuchungs- undEinsatzmaßnahme mit nahezu 1.000 Einsatzkräften von Zoll, Polizei undBundespolizei gegen organisierte Schwarzarbeit vorgegangen. Bei demunter dem Decknamen MIDAS geführten Einsatz wurde ein mutmaßlichillegales Netzwerk von Bau- und Scheinfirmen zerschlagen und viermutmaßliche Haupttäter festge-nommen.

Die Maßnahmen richteten sich im Wesentlichen gegen zwei

Tätergruppierungen denen ge-werbs- und bandenmäßiger Betrug,

Hinterziehung von Sozialabgaben und Steuern sowie Schleusung in

großem Umfang vorgeworfen wird. Dabei sollen sie neben zwei Baufirmen

auch ein Geflecht von Scheinfirmen betrieben haben, um für die

eigenen Unternehmen, aber auch für Firmen Dritter mit sogenannten

Schein- und Abdeckrechnungen in Höhe von insgesamt mehr als 70

Millionen Euro Schwarzgeld zu ge-nerieren um damit eingesetzte

Schwarzarbeiter zu bezahlen. In den letzten vier Jahren sollen sie

als Nachunternehmer Bauaufträge für mehr als 50 Millionen Euro

überwiegend auf Großbaustellen in Hessen mit Schwarzarbeitern und

illegalem Personal ausgeführt und so den Sozialkassen und dem Fiskus

Sozialversicherungsbeiträge und Steuern in Millionenhöhe vorenthalten

haben.

Bei der einen Tätergruppierung handelt es sich um einen

ausgedehnten Familienclan mit serbischem Ursprung, dessen Mitglieder

Schlüsselpositionen in diesem Netzwerk von Bau-und Scheinfirmen

haben. Mit unterschiedlichen „Geschäftsmodellen“ versuchten die

mutmaßlichen Täter die Schwarzarbeit zu verschleiern und so hunderte

von ausländischen Arbeitern aus Serbien, Bosnien und Herzegowina

vermeintlich legal auf den Baustellen einzusetzen. Eine dem Clan

zuzurechnende, in Serbien ansässige Baufirma führte angeblich über

Werk-verträge in Deutschland Bauaufträge aus und entsandte so

Arbeitskräfte. Es besteht der Verdacht, dass die

Beschäftigungsverhältnisse dort nur vorgetäuscht waren und die

Arbeiter illegal in Deutschland beschäftigt wurden. Darüber hinaus

vergaben die beiden Frankfurter Baufirmen des Clans vermeintliche

Praktika an vermeintliche Studenten, die so auf dem Bau arbeiten

konnten. Hier besteht der Verdacht, dass es sich nur um ein Konstrukt

handelt, um Aufenthaltstitel zu erschleichen und bei Kontrollen alles

legal erscheinen zu lassen.

Weiterhin bediente sich der Clan einer kriminellen Bande von

Vermittlern (2. Tätergruppierung) die überwiegend aus Serbien

stammende Arbeiter über slowenische Baufirmen mit mutmaßlich

gefälschten oder zu Unrecht ausgestellten Papieren nach Deutschland

schleuste.

Alle Arbeiter wurden in einem vom Familienclan betriebenen Hotel

in Maintal untergebracht und von dort auf die Baustellen geschickt.

Auch das Hotelpersonal war nicht ordnungsgemäß beschäftigt.

Unter Federführung der Staatsanwaltschaft Frankfurt/M.

vollstreckten die Ermittler heute in 54 Objekten

Durchsuchungsbeschlüsse, durchsuchten Wohnungen, Geschäftsräume sowie

das Hotel. Dabei wurden die Zöllner durch ein Großaufgebot von

Polizeieinheiten des Polizeipräsidiums Südosthessen und einer

Hundertschaft der Bundespolizei unterstützt. Auch einige

Steuerfahnder aus Berlin waren aufgrund eigener Ermittlungen in die

Maßnahmen eingebunden.

Gegen vier der mutmaßlichen Drahtzieher des

Schwarzarbeits-Netzwerkes lagen Haftbefehle vor, die vollstreckt

wurden. Darunter das Familienoberhaupt des Clans und Kopf der Bande,

ein 53-Jähriger mit bosnisch-herzegowinischer Staatsangehörigkeit,

sein 29-jähriger Sohn und ein 40-jähriger Verwandter mit serbischer

Staatsangehörigkeit sowie ein 37-jähriger Serbe.

Aufgrund besonderer Gefährdungslagen und drohender

Verdunkelungsgefahr wurden zwei der Haupttäter des Familienclans in

den frühen Morgenstunden durch Spezialkräfte der Bundespolizei

festgenommen. Bei zwei weiteren Beschuldigten gab es einen Zugriff

durch die ZUZ, eine Spezialeinheit des Zollkriminalamtes.

Darüber hinaus wurden acht weitere dem Täterkreis zuzuordnende

Personen erkennungs-dienstlich behandelt und etliche Zeugen, darunter

auch viele Arbeiter, vernommen. Gegen mehr als 120 Arbeiter wurden

Ermittlungen wegen des Verdachtes auf illegalen Auf-enthalt

eingeleitet.

Der Schwerpunkt der Aktion war im Rhein-Main-Gebiet. Auch in

Bayern, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Bremen gab es

Durchsuchungen. Unter anderem bei einer Baufirma in Bremen, die das

Scheinfirmengeflecht des Clans aus Hessen nutzte um sich als

sogenannter „Rechnungskäufer“ mit Abdeckrechnungen in Millionenhöhe

zu versorgen. In dem Hotel in Maintal kam es im Zuge der Maßnahmen zu

zwei vorläufigen Festnahmen durch die Hanauer Polizei wegen des

Verdachts ausländerrechtlicher Verstöße .

„Wir haben es zunehmend mit solchen organisierten, komplexen

Strukturen der Schwarzarbeit zu tun, die für enorme Schäden für die

Sozialkassen sorgen. Das Rhein-Main-Gebiet ist hierbei ein

Brennpunkt! Die Generalzolldirektion in Bonn hat dem Rechnung

getragen und beim Hauptzollamt Gießen eine Organisationseinheit

installiert, die in Form der Sonderkommission Rhein-Main I mit

Ermittlungs-Spezialisten und enger Zusammenarbeit mit der Frankfurter

Staatsanwaltschaft gezielt gegen organisierte Formen von

Schwarzarbeit im Rhein-Main-Gebiet vorgeht und heute erstmalig

erfolgreich zugeschlagen hat“, so Michael Bender der Sprecher der

SOKO Rhein-Main. „Diese Einrichtung ist die erste und bislang

bundesweit einzige dieser Art beim Zoll“, so Bender.

Bei den heutigen Durchsuchungen stellten die Ermittler

umfangreiches Beweismaterial sicher, darunter auch Computer und

Mobiltelefone, die durch Spezialkräfte des Zolls für IT-Forensik

ausgewertet werden. Darüber hinaus sicherten Fahnder der

Spezialeinheit ZIRE des Zollkriminalamtes Beweismit-tel-Daten im

Internet. In Folge der Maßnahmen wurden darüber hinaus erhebliche

Vermögenswerte gesichert. Speziell geschulte Vermögensabschöpfer des

Zolls sicherten zur Schadenswiedergutmachung umfangreiche

Vermögenswerte und pfändeten Konten und offene Forderungen für

erbrachte Bauleistungen. Insgesamt erließ das Amtsgericht Frankfurt

Vermögens-Arreste von mehr als 19 Millionen Euro. Bei dem Einsatz

wurden auch Bargeldspürhunde des Zolls und der Polizei eingesetzt,

die in mehreren Durchsuchungsobjekten nach verstecktem Geld suchten.

In einer Wohnung er-schnüffelte ein Bargeldspürhund 120.000 Euro. Das

Geld war zum Teil zusammen mit einer Schreckschusswaffe in einem Sofa

versteckt. Insgesamt wurden mehr als 160.000 Euro Bargeld sowie zwei

Waffen sichergestellt.

Die Maßnahmen dauern noch an.

Pressekontakt:

Hauptzollamt Gießen

SOKO Rhein-Main I

Grünberger Straße 100

35394 Gießen

Michael Bender

Presse-Soko-Rheinmain.HZA-giessen@zoll.bund.de

Original-Content von: Generalzolldirektion, übermittelt durch news aktuell