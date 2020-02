Gut gebrüllt / Kommentar von Friedrich Roeingh zu Armin Laschet

Jens Spahn kann sich schon einmal darauf einstellen, auch aus dem

zweiten Kandidatenkarussell um die Merkel-Nachfolge wieder nur als aufgewerteter

Kronprinz hervorzugehen. Zu eindeutig hat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet am

Wochenende klar gemacht, die Merkel-Nachfolge nicht dem Drängler Friedrich Merz

zu überlassen. Zwischen diesen beiden wird sich der Machtkampf nun entscheiden.

Laschet verfolgt dabei offenbar die Strategie, nicht selbst seine Kandidatur zu

erklären, sondern nach dem Vorpreschen von Merz darum gebeten zu werden. Und die

Mehrheit der Parteigliederungen – vom Arbeitnehmerflügel über die Frauen bis zum

mächtigen NRW-Landesverband – darf er hinter sich wissen. Um seine Anhänger –

und alle Merz-Verhinderer – für sich zu mobilisieren, hat er geschickt die

Kanzlerin auf ihrem eigenen Feld angegriffen, in der Europa-Politik. Kurzformel:

Durchmerkeln durch die internationalen Krisen und die fortschreitende Spaltung

Europas reicht nicht mehr aus. Damit stößt Laschet geschickt in das

europapolitische Vakuum, das der französische Staatspräsident Emmanuel Macron

Initiative für Initiative schmerzvoll offenlegt. Und mit seinen Anleihen bei

Helmut Kohl muss Laschet Merz nicht rechts überholen, um ihm bei

CDU-Traditionalisten Wind aus den Segeln zu nehmen. Dumm nur, dass sich aus

diesem Vorstoß Fragen ableiten: Was heißt denn bitte mehr Europa, Herr Laschet?

Und soll die Agenda der EU-Ratspräsidentschaft von den Parteivorsitzenden der

Union statt von der Kanzlerin bestimmt werden? Oder ist diese

Ratspräsidentschaft gar kein Hindernis mehr, sondern Treiber für einen

vorzeitigen Wechsel im Kanzleramt?

