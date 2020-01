Gute Lösung

Jeder Eingriff ins Rentensystem, der Ungerechtigkeit

beseitigen soll, kann eine neue schaffen. Erst war geplant, dass für die

Grundrente nur diejenigen infrage kommen, die 35 Beitragsjahre vorweisen können.

Dann vereinbarte die Koalition, dass es bei Beitragsjahren eine Gleitzone geben

soll. Im Gesetzentwurf steht nun: Auch mit 33 Beitragsjahren kann es schon

Grundrente geben, aber nicht den vollen Zuschlag. Der Vorschlag ist vernünftig,

weil er den Ursprungsplänen einige Härten nimmt. Es wäre niemandem vermittelbar

gewesen, dass jemand mit 35 Jahren in Teilzeit für die Grundrente infrage kommt

– jemand mit 34 Beitragsjahren in Vollzeit aber nicht. Die neue Gleitzone

mildert solche Probleme ab. Gleichzeitig lässt sie das Projekt nicht so teuer

werden, dass die Grundrente unfinanzierbar würde. Damit gibt es eine gute Lösung

für eine der verbliebenen Streitfragen bei der Grundrente. Union und SPD sollten

jetzt im Gesetzgebungsprozess rasch vorangehen und die Grundrente beschließen.

