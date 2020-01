Kritik an Plänen zur Entlohnung von entsandten Arbeitnehmern

Die Grünen-Bundestagsabgeordente Beate Müller-Gemmeke hat scharfe

Kritik an Plänen aus dem Bundesarbeitsministerium zur Entlohnung von

Arbeitsmigranten geübt. “Man will nicht, dass sich tatsächlich etwas für

entsandte Beschäftigte verbessert”, sagte die arbeitsmarktpolitische Sprecherin

der Grünen der Wochenendausgabe der in Berlin erscheinenden Tageszeitung “neuen

deutschlands”. Mit Blick auf einen Referentenentwurf zur Reform des

Arbeitnehmerentsendegesetzes kritisierte sie, das Papier sage nichts anderes,

als “dass es Lohndumping weiter geben soll”, so Müller-Gemmeke.

Die Grünen-Politikerin hält die Pläne ebenso wie der DGB für nicht vereinbar mit

EU-Recht. “Das läuft auf ein Vertragsverletzungsverfahren hinaus”, sagte

DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach gegenüber “nd”.

Mit der Reform des deutschen Entsendegesetzes soll die Richtlinie in nationales

Recht umgesetzt werden. Doch der Referentenentwurf würde es nach Einschätzung

der Kritikerinnen weiterhin ermöglichen, dass entsandte Arbeitnehmer geringer

vergütet werden als inländische Beschäftigte. So wird in dem Entwurf, der dem

“nd” vorliegt, unter anderem in einigen Passagen zwischen “Mindestentgeltsätzen”

und weiteren “Entgeltbestandteilen” unterschieden.

