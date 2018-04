Hamburgs Headhunter auf der Personalsuche für Mittelstandsunternehmen

Leicht hat es der Mittelstand derzeit nicht. Die Auftragslage ist hervorragend, doch immer häufiger fehlt es an gut ausgebildeten Fach- und Führungskräften. Jene sind in der Regel nicht auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung. Das stellt an ihre Gewinnung hohe Anforderungen. Mit mal eben nebenbei auf Personalsuche gehen, ist es deshalb nicht getan. Vielmehr handelt es sich um einen Fulltimejob, der Professionalität und Engagement erfordert. In Norddeutschland übernehmen dies die Headhunter aus Hamburg. Auf hoffmannmelcher.de lassen sich über solch spezialisierte Personalberater Informationen finden.

Identifizieren, ansprechen und selektieren

Es ist ein herausfordernder Weg, eine Stelle dauerhaft und adäquat zu besetzen. Zuerst wird das Projekt gemeinsam mit dem späteren Arbeitgeber vorbereitet. Die Anforderungen sowie das zu übernehmende Aufgabengebiet werden gemeinsam definiert. Anschließend werden vom Headhunter potenziell geeignete Kandidaten identifiziert und angesprochen. Dafür nutzt dieser eine große Bandbreite an Möglichkeiten. Der Fachmann spricht von Rekrutierungskanälen. Neben der klassischen Direktansprache fallen darunter unter anderem soziale Netzwerke, Jobbörsen sowie Printmedien oder die Agentur für Arbeit. Sind in Frage kommende Kandidaten identifiziert, werden diese im Rahmen von Interviews nochmals selektiert.

Die Vorstellung im Unternehmen und die Integration am Arbeitsplatz

Mit der Auswahl potentieller Bewerber endet die Arbeit der Personalberatung HOFFMANN MELCHER PARTNER aber noch nicht. Auch die Vorstellung im Unternehmen, die Entscheidung gemeinsam mit dem zukünftigen Arbeitgeber und die Integration des ausgewählten Kandidaten am Arbeitsplatz gehören zu ihrem Aufgabengebiet. Die Personalberater streben stets eine dauerhafte Lösung an, mit der alle Parteien zufrieden sind.