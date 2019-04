Hays-Fachkräfte-Index Q1/2019 / Arbeitsmarkt für Fachkräfte unbeeinflusst von schwacher Konjunktur (FOTO)

Obwohl die konjunkturellen Daten nach unten zeigen, blieb derArbeitsmarkt für Fachkräfte stark und wächst nach wie vor. Im letztenQuartal stieg der Hays-Fachkräfte-Index im Vergleich zum Vorquartalum weitere 6 Punkte auf den neuen Rekordwert von 161. Im Vergleichzum 1. Quartal des Vorjahres erhöhte er sich um 7 Indexpunkte.

Vor allem die Nachfrage nach Ingenieuren und Finance-Experten zog

über alle Branchen hinweg im letzten Quartal um 10 Punkte deutlich

auf 151 bzw. 164 Indexpunkte an. Etwas schwächer entwickelte sich die

Nachfrage nach IT-Spezialisten, sie erhöhte sich um 3 Indexpunkte auf

175.

Den hohen Bedarf an neuen Gebäuden spiegelt auch der Index wider:

Die Nachfrage aus dem Baugewerbe nach Fachkräften stieg um 36 Punkte

auf den neuen Indexwert von 210. Signifikant erhöht sich zudem die

Nachfrage nach Fachkräften aus der IT-Industrie. Hier nahm die Zahl

der Stellenangebote über alle Fachbereiche hinweg um 23 Punkte zu und

erreichte damit den neuen Indexwert von 206.

Deutlich stärker fragten auch öffentliche Verwaltungen Fachkräfte

nach. Hier stieg der Index um 25 Punkte auf 217. In allen drei

genannten Branchen – Baugewerbe, IT und öffentlicher Sektor – hat

sich damit die Zahl der Stellenangebote innerhalb von vier Jahren

mehr als verdoppelt.

„Der Arbeitsmarkt für Fachkräfte hat sich in den letzten Quartalen

stärker von konjunkturellen Indikatoren entkoppelt: Unternehmen

beugen dem in Kürze anstehenden Rückzug der Babyboomer aus dem

Berufsleben vor und stellen deshalb weitere Mitarbeiter ein. Hinzu

kommt, dass sie für ihren digitalen Umbau Spezialisten auf

unterschiedlichen Gebieten benötigen. Aus diesen Gründen bleibt die

Nachfrage stabil“, kommentiert Dirk Hahn, Vorstandsmitglied der Hays

AG, den aktuellen Fachkräfte-Index.

Der Hays-Fachkräfte-Index basiert auf einer quartalsweisen

Auswertung der index Internet und Mediaforschung GmbH für Hays.

Einbezogen werden Stellenanzeigen der meistfrequentierten

Online-Jobbörsen, der Tageszeitungen sowie des Business-Netzwerks

Xing. Den Referenzwert von 100 bildet das 1. Quartal 2015. Zur

vereinfachten Lesbarkeit wird bei den Positionsbezeichnungen nur die

männliche Form verwendet, auch wenn die Anzeigen sich gleichermaßen

an Männer und Frauen richten.

Über Hays

Hays plc ist ein weltweit führender Personaldienstleister für die

Rekrutierung von hoch qualifizierten Spezialisten. Hays ist im

privaten wie im öffentlichen Sektor tätig und vermittelt Spezialisten

für Festanstellungen, Projektarbeit und in Arbeitnehmerüberlassung.

Das Unternehmen beschäftigt weltweit über 11.000 Mitarbeiter in 33

Ländern und erzielte im Geschäftsjahr 2017/2018 Erlöse in Höhe von

6,50 Mrd. Euro. In Deutschland vermittelt Hays Spezialisten aus den

Bereichen IT, Engineering, Construction & Property, Life Sciences,

Finance, Sales & Marketing, Legal, Retail sowie Healthcare.

