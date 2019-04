Riesige Reformchance für die Sicherheitsbranche: Eigenes Gesetz und Wechsel zum Bundesinnenministerium geplant / Innenexperte Bosbach: „Juristische Rahmenbedingungen müssen dringend angepasst werden“ (FOTO)

Die Angst vor Kriminalität ist in Deutschland trotz der seitvielen Jahren rückläufigen Gesamtdeliktzahlen besonders ausgeprägt.Das zeigt eine jüngst veröffentlichte Studie der Organisation fürwirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Liegt dieBefürchtung, Opfer von kriminellen Handlungen zu werden, imOECD-Schnitt bei 34 %, sind es hierzulande 47 %. „Ein erneuterdeutlicher Hinweis auf den hohen Handlungsdruck, der aus Sicht derBevölkerung bei der inneren Sicherheit besteht“, sagt Friedrich P.Kötter, Verwaltungsrat der KÖTTER Security Gruppe und Vizepräsidentdes Bundesverbandes der Sicherheitswirtschaft (BDSW). „Und eine klareAufforderung an die beteiligten Akteure, Sicherheit neu zu denken.“Angesichts stetig steigender Herausforderungen u. a. durchOrganisierte Kriminalität, Jugendgewalt oder Wirtschaftsspionage beigleichzeitiger Aufgabenüberlastung der Polizei reiche der Ruf nachmehr Polizeibeamten allein nicht aus. „Neue, intelligenteKooperationen von Staat und Privat sind zusätzlich das Gebot derStunde“, betont der 52-Jährige. Und einhergehend damit die von derBundesregierung gemäß Koalitionsvertrag angestrebte Reform desRechtsrahmens für die Sicherheitswirtschaft. „Erst diese wird diewiederholt beschworene tragende Rolle der privaten Anbieter für dieinnere Sicherheit wirklich mit Leben füllen“, ist Friedrich P. Kötterüberzeugt. Denn auch wenn die Sicherheitswirtschaft schon heutewichtige Aufgaben übernimmt und bereits vor mehr als zehn Jahren vonder Innenministerkonferenz (IMK) als zentraler Pfeiler derSicherheitsarchitektur anerkannt wurde, bleibe die Diskussion um dieWeiterentwicklung der inneren Sicherheit trotzdem primär auf diestaatlichen Organe fokussiert. Darüber hinaus agiere dasSicherheitsgewerbe weiter auf einem gesetzlichen Flickenteppich mitZuständigkeiten unterschiedlicher Ministerien, bei dem der über 90Jahre alte § 34a der Gewerbeordnung als primäre rechtliche Basiszudem den tatsächlichen Branchengegebenheiten längst nicht mehrgerecht werde.

„Übergang zum Innenministerium wäre der geeignetste Zeitpunkt für

den Gesetzesstart“

„Die juristischen Rahmenbedingungen sind nicht mehr zeitgemäß.

Daher müssen sie dringend angepasst werden. Außerdem wäre die Politik

gut beraten öffentliche und private Sicherheit nicht getrennt,

sondern gemeinsam zu betrachten und Verengungen zu vermeiden“, betont

Wolfgang Bosbach, Mitglied des KÖTTER Sicherheitsbeirates und einer

der renommiertesten Innenexperten. Die Gesetzesrealisierung in dieser

Legislaturperiode, bei der die verantwortlichen Ministerien Herr des

Gesetzgebungsverfahrens sind, befinde sich auf gutem Weg. Wolfgang

Bosbach: „Bekanntlich mahlen die Mühlen des Gesetzgebers langsam.

Mittlerweile ist allerdings gut ein Drittel der Legislaturperiode

vorbei, so dass ich davon ausgehe, dass sich Regierung und Parlament

rasch, zügig und konstruktiv mit dem Thema Sicherheitsgesetz

beschäftigen werden. Der Zuständigkeitswechsel vom Bundeswirtschafts-

zum Bundesinnenministerium wäre der geeignetste Zeitpunkt für den

Start des geplanten Regelungswerkes für die private

Sicherheitswirtschaft.“

Branche in der Pflicht: Zentrale Aspekte für die Gesetzgebung in

den Fokus rücken

Das Bundesinnenministerium unterstütze dabei die künftige

Zuständigkeitsübernah¬me, verdeutlicht Fritz Rudolf Körper, Mitglied

des KÖTTER Sicherheitsbeirates und Staatssekretär a. D., die

positiven Signale. Mit Blick auf die hiervon und vom geplanten

Sicherheitsgesetz ausgehende „riesige Reformchance, die Branche und

Politik nutzen sollten“, sieht er speziell die Sicherheitswirtschaft

selbst in der Pflicht: „Die Schaffung eines bundeseinheitlichen

Sicherheitsgesetzes ist eine große Chance. Dies muss auch in der

Kommunikation der zentralen Punkte deutlich zum Ausdruck kommen. Die

Branche muss Politik und Ministerien mit klar verständlichen Zielen

und Inhalten hierfür begeistern.“ Strategisch und in der Außenwirkung

gehe es um zwei Richtungen: Zum ersten, wie angeführt, die wichtige

Funktion der Branche für die Sicherheitsarchitektur in der Praxis

nachhaltig mit Leben zu füllen. Zum zweiten durch strengere

rechtliche Vorgaben höhere Qualitätsstandards über die gesamte

Branche hinweg zu verankern, schwarzen Schafen das Handwerk zu legen

und damit erweiterte Kooperationen von Staat und Privat zu

ermöglichen.

Wunsch nach höheren Anforderungen für Gewerbetreibende und

Sicherheitsmitarbeiter

Im Fokus stehen daher verschärfte Zugangsvoraussetzungen zur

Branche sowohl für Unternehmer als auch Beschäftigte. Stichwort

Gewerbetreibende: „Hier wäre zu begrüßen, wenn die Schaffung höherer

Eintrittsbarrieren, wie sie in der letzten Legislaturperiode

eingeleitet wurden, im Gesetzgebungsprozess berücksichtigt würde.

Sämtliche Auflagen für das Betreiben eines Gewerbes müssten natürlich

um regelmäßige Überprüfungen ergänzt werden“, sagt Wolfgang Bosbach.

In diesem Zuge sollten die Kriterien für aktuelle

Sicherheitsunternehmer gleichfalls kritisch auf den Prüfstand kommen.

Denn nur so bestehe die wirkliche Chance, das Gewerbe in seiner

gesamten Breite zu einer soliden und hochqualitativen Branche zu

machen. „Wir müssen verhindern, dass Unternehmer am Markt sind, die

weder das notwendige Know-how mitbringen noch die erforderlichen

Personal- und Sachmittel nachweisen können, um seriös zu agieren.

Ziel sollte es sein nicht den vermeintlichen Erfolg in Dumpingpreisen

zu suchen, die wiederum ausschließlich durch Dumpinglöhne möglich

sind“, verdeutlicht der Innenexperte.

Stichwort Mitarbeiter: Hier sollten die in der vergangenen

Legislaturperiode in Kraft getretenen Regelungen gesetzgeberisch

gleichfalls möglichst ausgebaut werden. „Ein Ansatzpunkt wäre, die

jetzt bereits für bestimmte Tätigkeitsfelder geltende

Sachkundeprüfung auf alle Beschäftigten der Sicherheitsbranche

auszuweiten und damit die zurzeit bestimmende Unterrichtung bei der

IHK abzulösen“, erklärt Fritz Rudolf Körper. Einhergehend damit

erscheine die Anpassung der Prüfungsverordnung durch mehr Praxisbezug

sinnvoll. Für spezielle Einsatzgebiete wie kritische oder sensible

Infrastrukturen sollten zudem höhere Qualifikationsanforderungen

gelten.

Dauerbrenner Subunternehmer-Einsatz / Vergabe nicht nach dem

billigsten Preis

Weiteres Themenfeld ist der „Dauerbrenner Subunternehmer“.

„Übermäßige Einsätze von Nachunternehmern gehören zu den größten

Sicherheitsrisiken. Daher sollten sämtliche angeführten Ideen zu

Anforderungserhöhungen an Gewerbetreibende, Mitarbeiter etc.

möglichst in gleichem Maße auch von Nachunternehmern zu erbringen

sein“, erklärt Fritz Rudolf Körper. Zusätzlicher Aspekt: Durch die

aktuell häufig praktizierte Weitergabe an Sub-Subunternehmer werde

für Auftraggeber intransparent, wer am Schluss mit welchen

Qualifikationen und Überprüfungen für sie im Einsatz sei. „Ein

erhebliches Sicherheits- und Haftungsrisiko. Der gesetzliche

Ausschluss von Kettenbeauftragungen wäre daher sicher

überlegenswert“, unterstreicht der Staatssekretär a. D. Einhergehend

damit tritt die Branche auch für eine Reform der Vergabepraxis ein.

„Der Billigste muss nicht der Wirtschaftlichste sein! Die gerade bei

der öffentlichen Hand vorherrschende Praxis, ausschließlich nach dem

niedrigsten Preis zu vergeben, ist häufig mit großen Risiken

verbunden“, erklärt Wolfgang Bosbach. „Es wäre daher wünschenswert,

dass im Zuge einer solch großen Gesetzesanbahnung für die

Sicherheitswirtschaft auch die Vergabepraxis inhaltlich mit erörtert

und möglichst reformiert würde. Das Bestbieterprinzip, bei dem

Qualität und Preis in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander

stehen, bietet hier sehr hilfreiche Ansatzpunkte.“

