Heilbronner Stimme: FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg mahnt anlässlich des Kriegsgedenkens: In den deutsch-polnischen Beziehungen einen neuen Anfang machen

FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg begrüßt

das gemeinsame deutsch-polnische Gedenken an den Überfall

Deutschlands auf Polen vor 80 Jahren. Teuteberg sagte der

„Heilbronner Stimme“ (Samstag): „Das Bemühen um ein gemeinsames

Gedenken von Polen und Deutschen ist wichtig für beide Länder und ein

Beitrag zu besserer Verständigung in Gegenwart und Zukunft. Besonders

wichtig ist es, sich dabei an den Hitler-Stalin-Pakt zu erinnern, in

dem Deutschland und die Sowjetunion Polen unter sich aufteilten. Der

Jahrestag sollte uns Anlass sein, darüber nachzudenken, wie wir

dieses Gedenken angemessen gestalten können.“ Sie betonte: „Daraus

sind Lehren für die heutige Außenpolitik zu ziehen: Nie wieder dürfen

wir Verträge auf Kosten Dritter abschließen. Europa ist zuallererst

eine Friedensgemeinschaft. Und statt uns über außenpolitische

Unberechenbarkeit anderer zu beschweren, sollten wir in den

deutsch-polnischen Beziehungen einen neuen Anfang machen.“

Teuteberg erklärte zudem: „Dem Beginn des Zweiten Weltkrieges

folgte ein brutaler Besatzungsterror in Polen. Es war der Anfang

eines jahrelangen Schreckens in Europa und des Holocausts an den

europäischen Juden. Der 1. September 1939 war der Beginn eines

beispiellosen Zivilisationsbruchs durch systematische Verfolgung und

Vernichtung. Jede Generation muss sich aufs Neue die Frage stellen,

wie es dazu kommen konnte.“

