WAZ: NRW-Justizminister Biesenbach: Rechtsstaat muss Vertrauen zurückgewinnen

NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) sieht mit

Sorge, dass der Rechtsstaat in Teilen der Bevölkerung Vertrauen

eingebüßt hat. „Das zeigen uns Studien und unsere Wahrnehmung im

Rahmen der Ruhrkonferenz“, sagte er der in Essen erscheinenden

Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Samstagausgabe). Angesichts

„der existenziellen Bedeutung der rechtsstaatlichen Regeln für ein

friedliches Zusammenleben müssen wir gegensteuern und Vertrauen

zurückgewinnen“, fordert Biesenbach. Der Justizminister ruft die

Behörden zu mehr Öffentlichkeits- und aktiverer Medienarbeit auf. Die

Justiz sei über Jahrzehnte mit der eher distanzierten

Betrachtungsweise „der Richter spricht nur durch sein Urteil“ gut

gefahren. „Doch auch ich meine, dass in Zeiten, in denen Vertrauen

schwindet und bisweilen Verfahren von interessierter Seite für eigene

Zwecke fehlinterpretiert werden, die eigene gute Arbeit auch gut nach

außen getragen werden muss.“ Die Justiz in NRW leiste unter

schwierigen Bedingungen hervorragende Arbeit. „Wenn wir das Vertrauen

der Bevölkerung in unsere Arbeit stärken wollen, müssen wir das auch

sagen und erklären.“ Die Kernaufgabe allerdings sei, für die

Einhaltung der Regeln zu sorgen, „denn das wird in erster Linie von

uns erwartet.“ Biesenbach wies den öffentlich zuweilen geäußerten

Eindruck zurück, die NRW-Gerichte urteilten nicht so hart wie

beispielsweise in Bayern. „Wenn ich die Berichte an unsere

Strafrechtsabteilung mal zusammenfasse, dann handelt es sich um ein

Klischee, was in den Ergebnissen der Praxis keine Entsprechung hat.“

Er habe in die unabhängigen Entscheidungen der Gerichte vollstes

Vertrauen. Da Recht und Gerechtigkeit alle Altersgruppen berühre, sei

er zu der Überzeugung gelangt, „dass man gar nicht früh genug

anfangen kann, unsere rechtsstaatlichen Werte zu vermitteln“ —

gerade wenn der gesellschaftliche Konsens fragil werde. Er sei mit

der Schulministerin „im engen Austausch mit dem Ziel, noch mehr

Kinder und Jugendliche mit unseren Themen zu erreichen.“ Die

Leipziger Juraprofessorin Elisa Hoven indes sieht in der

Strafzumessung das Hauptproblem für die Akzeptanz von Urteilen in der

Bevölkerung. „Unsere Strafrahmen sind extrem weit, und unsere Richter

bewegen sich darin ohne wirklich konkrete Leitlinien. Entscheidend

ist vor allem, was an dem jeweiligen Gericht üblicherweise für eine

Strafe verhängt wird“, sagte sie der WAZ. So gebe es in Deutschland

ein völlig uneinheitliches Bild. „Das“, so Hoven, „kann man der

Öffentlichkeit kaum vermitteln.“

