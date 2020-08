Hilflos -Ratlos – Ziellos – Ein Corona-Tagebuch

Die Corona-Krise hat bei den Menschen die unterschiedlichsten Reaktionen hervor gerufen. Manche wurden wütend, manche verwirrt, andere haben in dieser Zeit ihre wahre Bestimmung gefunden, weil sie mehr Zeit zum Nachdenken hatten. Eines haben viele jedoch gemeinsam: sie werden von der oft überbordenden Berichterstattung auf allen Kanälen überfordert und mit ihren Ängsten allein gelassen. Die Frage, welchen Meldungen man trauen kann, ob die Verantwortlichen wirklich wissen, was sie tun, und inwieweit die Kritiker recht haben, treibt nicht nur den Autor an den Rand der Verzweiflung. Neben Zukunftsängsten etabliert sich der Eindruck, dass man sich auf nichts mehr verlassen kann und sich widersprechender behördlicher Maßnahmen teilweise extreme Ungleichbehandlungen nach sich ziehen, die im Gewittersturm der sich mitunter bekriegenden Berichterstattung nicht glaubhaft erklärt werden können.

In seinem Buch “Hilflos -Ratlos – Ziellos” gewährt Erhard Kaupp intime Einblicke in sein aufgewühltes Inneres während der Anfänge der Corona-Krise und vermittelt ein Gefühl für diejenigen, die sich nicht ohne Weiteres mit der Situation und den verhangenen Beschränkungen abfinden konnten. Die aus der beklemmenden Situation heraus entstandene Verzweiflung, die mitunter in Wut umschlagen kann, wird nachvollziehbar. Viele Leser werden sich in den Worten des Autors wiederfinden und sich nach der Lektüre mit ihren Ideen und Ansichten nicht mehr ganz so alleine fühlen.

