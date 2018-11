HIV 2018: Zahlälterer HIV-Infizierter steigt weiter an

Wie das Robert Koch-Institut heute informierte, ist

die Zahl der HIV-Neuinfektionen im Jahr 2017 auf 2 700

zurückgegangen. In den Altersgruppen ab 45 Jahren nahm die Zahl der

HIV-positiven Menschen weiter zu. Die Deutsche AIDS-Stiftung

beobachtet ebenfalls eine starke Zunahme der Hilfsanfragen bei

HIV-positiven Menschen, die älter als 40 Jahre sind. Seit dem Jahr

1993 hat sich der Anteil der 40jährigen bis 49jährigen unter den

Antragstellenden auf 32,1 Prozent (2017) verdreifacht. Bei den

50jährigen bis 59jährigen ist der Anteil der Hilfesuchenden bei der

Deutschen AIDS-Stiftung sogar um das 25-fache gestiegen.

„Rund ein Drittel der HIV-positiv getesteten Menschen in

Deutschland gehen zu spät zum HIV-Test. Sie leiden oft bereits unter

einem fortgeschrittenen Immundefekt. Einige zeigen bereits Symptome

einer AIDS definierenden Erkrankung, wenn sie sich testen lassen.

Darunter sind auch sehr viele Menschen über 40 Jahre. Sie müssen sich

dann oft um Hilfe an die Deutsche AIDS-Stiftung wenden“, erklärt

Kristel Degener, die Geschäftsführende Vorstandsvorsitzende der

Deutschen AIDS-Stiftung die Zahlen. „Hinzu kommen viele HIV-Positive,

die seit Jahren infiziert sind und seit Jahrzehnten therapiert

werden. Sie sind oft psychisch und physisch eingeschränkt und

benötigen ebenfalls die Hilfe der Stiftung. Wir rechnen in Zukunft

damit, dass diese Menschen auch verstärkt ambulante oder stationäre

Pflege nachfragen“.

Spendenkonto der Deutschen AIDS-Stiftung: IBAN: DE85 3705 0198

0008 0040 04

Die Deutsche AIDS-Stiftung ist die größte AIDS-Hilfsorganisation

in Deutschland, die betroffenen Menschen materielle Unterstützung

bietet. Sie hilft seit mehr als 30 Jahren bedürftigen Menschen mit

HIV und AIDS in Deutschland durch Einzelhilfen und durch die

Unterstützung von Projekten wie beispielsweise Betreutes Wohnen.

Darüber hinaus fördert die Stiftung seit dem Jahr 2000 ausgewählte

Hilfsprojekte, etwa für Aidswaisen, Jugendliche, Mütter und ihre

Kinder, vor allem im südlichen Afrika. Die Urstifter 1987 waren

Rainer Ehlers, der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V.

(PKV) und das Deutsche Rote Kreuz.

Pressekontakt:

Pressestelle der Deutschen AIDS-Stiftung

Dr. Volker Mertens (Pressesprecher)

Sebastian Zimer (Pressereferent)

Telefon: 0228 60469-31 und -33

Fax: 0228 60469-99

E-Mail: presse@aids-stiftung.de

Münsterstraße 18

53111 Bonn

www.aids-stiftung.de

Original-Content von: Deutsche AIDS-Stiftung, übermittelt durch news aktuell