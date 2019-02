ikr: Deutschsprachiges Innenministertreffen in Liechtenstein

Am Donnerstag, 21. Februar 2019 weilten der Innenminister aus

Österreich, die Vorsteherin des Justiz- und Polizeidepartements aus

der Schweiz sowie der Parlamentarische Staatssekretär aus Deutschland

auf Einladung von Regierungsrätin Dominique Hasler in Vaduz. Im

Rahmen dieses Treffens stand auch ein Höflichkeitsbesuch bei

Regierungschef Adrian Hasler im Regierungsgebäude auf der Agenda.

Es waren Bundesrätin Karin Keller-Sutter aus der Schweiz,

Innenminister Herbert Kickl aus Österreich sowie der parlamentarische

Staatssekretär Stephan Mayer, als Vertretung von Innenminister Horst

Seehofer aus Deutschland, die am Donnerstag nach Liechtenstein

reisten. Zu Beginn trafen sich die Delegationen für ein

Arbeitsgespräch im Rathaussaal in Vaduz. Es standen unterschiedliche

Themen auf der Agenda. Unter anderem tauschten sich die Ministerinnen

und Minister über die aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen

im Migrations- und Asylbereich in den jeweiligen Staaten sowie auf

gesamteuropäischer Ebene aus.

„Der regelmässige konstruktive Austausch mit meinen

Amtskolleginnen und -kollegen aus dem deutschsprachigen Raum ist im

Hinblick auf die anstehenden Themen im Migrations- und

Sicherheitsbereich äusserst wertvoll und es war mir eine Ehre, das

Innenministertreffen dieses Jahr in Liechtenstein durchzuführen“, so

Dominique Hasler.

Zudem wurden die Themen Extremismus, Terrorismus und

Cyberkriminalität vertieft diskutiert. „Die Tatsache, dass Delikte,

die unter Nutzung von moderner IT-Technik begangen werden, inzwischen

zum polizeilichen Alltag gehören, zeigt gerade auch für einen

Kleinstaat überdeutlich, wie wichtig internationale Kooperationen in

diesem Bereich sind“, betonte die Regierungsrätin in ihren

Ausführungen.

Ausserdem wurde auf den aktuellen Stand und die Herausforderungen

bei anstehenden Grossprojekten im Schengen-Raum eingegangen. Dabei

standen vor allem das Entry-Exit-System und der Vorschlag für ein

EU-weites Reiseinformations- und Autorisierungssystem im Fokus.

Als letzter Punkt des Arbeitsgesprächs wurde der BREXIT und dessen

Bedeutung für die Zusammenarbeit der Sicherheits- und

Strafverfolgungsbehörden zwischen den Schengen-Staaten und dem

Vereinigten Königreich thematisiert.

Besuch des Vereins „Neues Lernen“

Nach dem Arbeitsgespräch und einem gemeinsamen Mittagessen im

Berggasthaus Masescha besuchten die Ministerinnen und Minister den

Verein „Neues Lernen“ in Vaduz. Dort erhielten sie einen Einblick in

das Projekt „Liechtenstein Languages“ (LieLa) und dessen Methode zur

sprachlichen und sozialen Erstorientierung von Asylsuchenden. LieLa

Kurse werden mittlerweile mit zahlreichen Kooperationspartnern in

allen deutschsprachigen Ländern angeboten und dadurch wird mit der in

Liechtenstein erarbeiteten Lernmethode innerhalb von Europa ein

aktiver Beitrag geleistet, Asylsuchenden Deutschkenntnisse zu

vermitteln. „Es war mir ein Anliegen und eine grosse Freude meinen

Amtskollegen den Ursprungsort des Projektes zu zeigen und ich bin

nach wie vor von den Ergebnissen begeistert“, so Innenministerin

Hasler.

Höflichkeitsbesuch bei Regierungschef Adrian Hasler

Als abschliessender Programmpunkt fand ein kurzer

Höflichkeitsbesuch bei Regierungschef Adrian Hasler statt. „Die

Möglichkeit für einen kurzen Austausch mit unseren Gästen weiss ich

bei solchen Anlässen immer sehr zu schätzen“, so Regierungschef

Adrian Hasler im Anschluss an das Gespräch mit den Innenministerinnen

und -minister.

Abgerundet wurde der Besuch in Liechtenstein mit der Verkostung

eines Jubiläumskuchens im Rahmen der 300-Jahr-Feierlichkeiten.

