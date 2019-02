neues deutschland: Kommentar zum Urteil gegen Heckler und Koch: Grundsätze sind zu wenig

Seit März 2015 seien die Grundsätze insbesondere

bei Genehmigungen zum Export von Kleinwaffen besonders streng,

behauptet die Bundesregierung. So verbinde man Lieferungen an

Staaten, die nicht der NATO und vergleichbar befreundeten Bündnissen

angehören, mit einer Verpflichtungserklärungen. Die lautet »Neu für

Alt« und meint, dass alle Waffen, die durch neu gelieferte ersetzt

werden, zu vernichten sind. Besteht in den Empfängerstaaten – was nur

zu oft so ist – ein Mehrbedarf, muss der nicht nur plausibel sein.

Auch der Vernichtungsgrundsatz greift, dann eben bei einer späteren

Aussonderung. So will man verhindern, dass vorhandene Kleinwaffen in

falsche Hände geraten. Gute Idee, zumal mit den Käufern sogenannte

Post-Shipment-Kontrollen vereinbart werden. Dumm nur, dass es in den

vergangenen drei Jahren gerade einmal drei solcher

Endverbleibskontrollen gab und Indien, die Vereinigten Arabischen

Emiraten und Südkorea nicht gerade zu den Hauptumschlagplätzen von

Kleinwaffen zählen. Da es also weiter genügend Schlupflöcher gibt, um

mit Mordwerkzeug Profit zu machen, hätte das Urteil gegen

Heckler&Koch wegen illegaler G36-Lieferungen nach Mexiko aus Sicht

vieler Menschenrechtler abschreckender ausfallen müssen. Auch

Minister und Beamte, die illegale Exporte legal machen, sollten ins

Visier genommen werden. Mindestens ebenso wichtig ist es, bei

Parteispenden von Rüstungskonzernen genauer hinzuschauen.

