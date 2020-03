Internationaler Frauentag am 8. März: / Faire Löhne für Textilarbeiterinnen

Zum Internationalen Frauentag macht das Kinderhilfswerk terre

des hommes auf die prekäre Situation von Mädchen und Frauen in der

Textilindustrie aufmerksam.

In Branchen, in denen hauptsächlich Frauen beschäftigt sind, werden weltweit

niedrigste Löhne gezahlt. “Arbeiterinnen in der Textilindustrie können häufig

nicht einmal sich selbst ausreichend ernähren, geschweige denn ihre Kinder”,

sagte Birte Kötter, Vorstand Kommunikation von terre des hommes. “Hungerlöhne

halten Frauen in Abhängigkeit und führen dazu, dass Kinder mitarbeiten müssen.”

So liegt der gesetzliche Mindestlohn in der indischen Textilindustrie bei 94

Euro im Monat, zum Leben brauchen die Familien aber rund 300 Euro, also

mindestens das Dreifache. In nachgelagerten Stufen der Lieferkette, wie etwa in

Baumwollspinnereien in Südindien, werden oft nicht einmal der Mindestlohn

gezahlt und grundlegende soziale Sicherung wie Mutterschutz oder

Krankenversicherung verweigert.

“Mädchen und Frauen in diesen Spinnereien kämpfen für ihre Rechte. Sie werden

ausgebeutet, haben keinen Zugang zu Gewerkschaften oder Beschwerdemechanismen

und werden häufig bedroht und belästigt”, so Birte Kötter. Ein

Lieferkettengesetz, wie es zurzeit von terre des hommes und vielen anderen

Menschenrechtsorganisationen und Gewerkschaften gefordert wird, würde den oft

sehr jungen Arbeiterinnen helfen, ihre Rechte durchzusetzen und für sich selbst

und ihre Kinder zu sorgen.

Für Rückfragen und Interviews:

Iris Stolz, Tel. 05 41 / 71 01-132,

E-Mail: i.stolz@tdh.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/9646/4539297

OTS: terre des hommes Deutschland e.V.

Original-Content von: terre des hommes Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell