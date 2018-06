Jede vierte Brandenburger Abschiebung scheitert: Rot-Rot setzt Asylchaos fort

Unter anderem wegen der häufig abgetauchten

Asylbewerber ist im Jahr 2017 mehr als jede vierte Abschiebung in

Brandenburg gescheitert. Laut einem aktuellen Bericht in der

„Märkischen Allgemeinen Zeitung“ (MAZ) gab es im Vorjahr 624

tatsächliche Abschiebungen bei 246 erfolglosen Versuchen (28,3

Prozent) allein aus Einrichtungen der Zentralen Ausländerbehörde.

Bundesweit scheitert nach Angaben der Bundespolizei jede zweite

Abschiebung. Der Chef der Gewerkschaft der Polizei, Andreas Schuster,

schätzt den Anteil von gescheiterten Polizeieinsätzen im Zusammenhang

mit Abschiebungen in Brandenburg auf etwa 60 Prozent.

Wie der ehemalige Leiter der Erstaufnahmeeinrichtung, Frank

Nürnberger, beim letzten Besuch der AfD-Abordnung in Wünsdorf

mittelte, würden sich etwa bei der geplanten Abschiebung einer

tschetschenischen Großfamilie immer ein Familienteil zuvor

verstecken, so dass damit eine gesamte Abschiebung nicht stattfinden

könne, was ein großes Problem darstelle.

Der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag

Brandenburg, Thomas Jung, meint dazu:

„Auf die Geheimhaltung solcher Aktionen ist dringend zu achten.

Durchstechen von Informationen sollte hart verfolgt und bestraft

werden. Abschiebung muss auch in kleineren Gruppen möglich sein.

Schließlich sind viele von ihnen ja auch nicht im kompletten

Familienverband angereist – also kann man durchaus einzelne

Erziehungsberechtigte mit Kindern gesondert abschieben. Wichtig ist,

dass man nicht ständig einen Grund vorschiebt, um Abschiebungen zu

verhindern. Denn darin ist die rot-rote Landesregierung mit anderen

roten Ländern ja führend.“

Pressekontakt:

Lion Edler

Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 0171 – 5654618

Mail: presse@afd-fraktion-brandenburg.de

Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell