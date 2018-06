Rheinische Post: Deutscher Anwaltverein: Gauland betreibt Hetze an der Grenze zur Strafbarkeit

AfD-Chef Alexander Gauland betreibt mit seiner

Einstufung des Nationalsozialismus als „Vogelschiss“ in der deutschen

Geschichte nach den Worten des Deutschen Anwaltvereins „populistische

Hetze an der Grenze zur Strafbarkeit“. Die Aussage werde vermutlich

nicht für eine Verurteilung wegen Volksverhetzung ausreichen, sagte

der Präsident des Anwaltvereins, Ulrich Schellenberg, am Montag der

Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Dienstagausgabe). Für eine

Strafbarkeit nach § 130 Strafgesetzbuch habe Gauland zu pauschal und

ausdrücklich zeitlich eingeordnet formuliert und nicht konkret über

Opfer oder den Unrechtsgehalt der NS-Zeit gesprochen. Seine Äußerung

sei dennoch im Subtext menschenverachtende, populistische Hetze an

der Grenze zur Strafbarkeit. Gauland hatte am Samstag beim

Bundeskongress der AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative

erklärt: „Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000

Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte.“

