Joachim Lenz wird neuer Propst in Jerusalem/ Rat der EKD bestätigt Berufung des langjährigen Kirchentagspastors

Der rheinische Pfarrer Joachim Lenz wird neuer evangelischer

Propst in Jerusalem. Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) hat

die Berufung, die das Kuratorium der Evangelischen Jerusalem-Stiftung (EJS)

ausgesprochen hatte, auf seiner heute in Loccum zu Ende gehenden Sitzung

bestätigt. Der 58-jährige Theologe folgt auf Propst Wolfgang Schmidt, der das

Propstamt in Jerusalem von 2012 bis 2019 innehatte. Derzeit wird das Amt von

Interimspropst Rainer Stuhlmann wahrgenommen. Lenz wird sein Amt zum 1. August

2020 antreten.

Der in Wuppertal geborene Lenz war nach seiner ersten Pfarrstelle in Enkirch

rund zehn Jahre als Pastor für den Evangelischen Kirchentag tätig, bevor er von

2015 bis 2019 die Aufgabe des Theologischen Vorstands und Direktors der Berliner

Stadtmission wahrnahm.

Für den Vorsitzenden des Kuratoriums der EJS, Bischof i. R. Markus Dröge

zeichnet sich Lenz besonders durch seine kommunikativen Fähigkeiten aus: “Die

Gabe, Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen, ist an kaum einem anderen

Ort so wichtig wie in Jerusalem”, so Dröge.

EKD-Auslandsbischöfin Petra Bosse-Huber hob insbesondere die diplomatische

Erfahrung von Joachim Lenz sowie dessen Organisationstalent hervor: “Diese

Fähigkeiten sind im Blick auf die anstehenden Aufgaben neben seiner Vertrautheit

mit ökumenischen Fragen und Themen des jüdisch-christlichen Dialogs ein

wichtiger Schatz, den Joachim Lenz einbringt.”

Die Aufgaben des Propstes in Jerusalem umfassen neben der pastoralen Versorgung

der evangelischen Gemeinden Deutscher Sprache in Israel und Palästina auch die

Leitung der Stiftungseinrichtungen der EKD in Jerusalem sowie die Repräsentanz

der EKD und der Stiftungen gegenüber Kirchen und öffentlichen Einrichtungen im

Heiligen Land.

“Die evangelische Erlöserkirche ist ein heller, freundlicher Ort des Friedens

mitten in Jerusalem. Ich freue mich auf die Gemeinde und die Menschen dort, im

Brennpunkt von Religiosität und Politik, von tausend Sehnsüchten und Fragen”, so

der künftige Propst Joachim Lenz.

Weitere Informationen unter http://www.evangelisch-in-jerusalem.org

Hannover, 31. Januar 2020

Pressestelle der EKD

Carsten Splitt

