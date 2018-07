Job eingeschlossen: TÜV Rheinland startet erfolgreich Qualifizierungsprogramm für Geflüchtete (FOTO)

Anerkannte Schweißerausbildung mit kombiniertem Sprachkurs:Pilotprojekt erfolgreich in Bonn gestartet Akademie von TÜV Rheinlandmit neuen Angeboten für Geflüchtete deutschlandweit / PartnerFlüchtlingsinitiativen, örtliche Behörden und Unternehmen /Informationen www.tuv.com/welcome

Berufliche Qualifikation, Spracherwerb und anschließender Start in

den Arbeitsmarkt: Mit „Perspektive Schweißen“ startet die TÜV

Rheinland Akademie bundesweit ein einzigartiges Programm speziell für

Geflüchtete. Möglich wurde die Entwicklung des neuen Angebots mit der

Unterstützung von Flüchtlingsinitiativen und Behörden vor Ort.

Erstmals ist die ungewöhnliche, achtmonatige Qualifizierungsmaßnahme

jetzt in Bonn erfolgreich angelaufen. Künftig wird „Perspektive

Schweißen“ von TÜV Rheinland als ein wichtiger Baustein der

übergreifenden Angebote unter dem Motto „Qualifiziert arbeiten in

Deutschland“ bundesweit angeboten.

„Mit dem Trainingsprogramm speziell für Geflüchtete decken wir vor

allem die Berufsfelder ab, in denen akuter Fachkräftemangel herrscht.

Dazu zählen die Bereiche Metall und Elektro sowie Logistik und

Pflege. Die international anerkannte Schweißerausbildung, mit der wir

gestartet sind, bietet dabei für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer

bei Erfolg fast eine Jobgarantie“, erklärt Konstantina Paraschas,

Standortleiterin der TÜV Rheinland Akademie in Bonn. Deutschlandweit

sind derzeit knapp 10.000 Schweißerstellen unbesetzt, allein im

Großraum Köln-Bonn fehlen rund 400 qualifizierte Schweißer. Der

Bedarf an Mitarbeitern ist derart groß, dass bereits vor dem Beginn

der Qualifizierung eine verbindliche Einstellungszusage für die

ersten acht Teilnehmer von „Perspektive Schweißen“ in Bonn vorlag.

Fachkräftemangel erfolgreich begegnen

Ziel des bundesweit in dieser Form einzigartigen

Qualifizierungsangebots, das neben der fachlichen Weiterbildung vor

allem die Vermittlung berufsbezogener Deutschkenntnisse zum Inhalt

hat, ist der erfolgreiche Abschluss mit einem anerkannten Zertifikat

und letztlich die zeitnahe Vermittlung der Teilnehmer in ein

sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis. Entsprechend den

örtlichen Weiterbildungsschwerpunkten bietet die TÜV Rheinland

Akademie künftig an jedem ihrer bundesweit 50 Standorte einzelne

Module des neuen Qualifizierungsprogramms für Geflüchtete an.

Größte Hürden für Arbeitseintritt sind Spracherwerb und fehlende

Berufsabschlüsse

Fast 1,4 Millionen Menschen sind zwischen 2015 und 2017 als

Flüchtlinge nach Deutschland gekommen, so das Bundesinnenministerium.

Diese Menschen zügig in den Arbeitsmarkt einzubinden zählt zu den

derzeit drängendsten Herausforderungen. Häufige Probleme bereiten

dabei nach Einschätzung der Bundesagentur für Arbeit fehlende oder

nicht anerkannte Ausbildungsabschlüsse sowie mangelnde

Sprachkenntnisse.

Weitere Informationen zur Maßnahme unter www.tuv.com/welcome bei

TÜV Rheinland.

