Johnson& Johnson engagiert sich für die Eindämmung von Ebola in Westafrika

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Regierung von Sierra Leone haben damit begonnen, das Ebola-Impfregime von Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson zu verabreichen. Der Impfstoff ist Teil eines klinischen Programms (Early Access Program, EAP) der WHO, das die weitere Ausbreitung von Ebola in Westafrika eindämmen soll. Es erhielt eine Präqualifizierung durch die WHO und wurde an diese für das EAP gespendet.

Gesundheitsbehörden in Guinea meldeten im Februar 2021 offiziell einen neuen Ebola-Ausbruch, nachdem in Westafrika der erste Fall seit dem Ende des schlimmsten bisher registrierten Ebola-Ausbruchs von 2014 bis 2016 aufgetreten war. Der Ausbruch im Februar verursachte mindestens 23 Fälle und 12 Todesfälle. Diese Fälle sowie die Beständigkeit des Ebolavirus in menschlichen und tierischen Wirten unterstreichen die Relevanz proaktiver Impfbemühungen. Diese sind wichtig, um einer zukünftigen Ausbreitung des Virus vorzubeugen und auf potenzielle neue Ausbrüche vorbereitet zu sein.

„Wir arbeiten eng mit der WHO und nationalen Regierungen zusammen. Dadurch können wir die Bemühungen, gefährdete Bevölkerungen zu schützen, schnell unterstützen. So helfen wir dabei, den neuesten Ausbruch zu beenden. Dieser proaktive Ansatz ist notwendig, wenn wir die wachsende Bedrohung von Infektionskrankheiten, inklusive Ebola, beheben wollen,“ sagt Dr. Paul Stoffels, Forschungschef von Johnson & Johnson.

