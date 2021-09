Julia Klöckner: „Hoffe auf hohe Wahlbeteiligung“

Stellvertretende CDU-Vorsitzende sieht Deutschland vor Richtungsentscheidung – „Das ist den Menschen auch bewusst“

Osnabrück. Die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Julia Klöckner hofft auf eine hohe Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl in zwei Wochen. „Es gibt fundamentale programmatische Unterschiede, deshalb geht es jetzt um eine bedeutende Richtungsentscheidung. Ich erlebe in vielen Gesprächen, dass den Menschen das auch bewusst ist. Und deshalb hoffe ich auf eine hohe Wahlbeteiligung“, sagte Klöckner der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (NOZ).

Die CDU-Politikerin betonte, dass es bei der Bundestagwahl um „sehr viel geht“. „Wollen wir eine stabile, sichere Politik und wirtschaftliche Dynamik – oder rutschen wir in links-grüne Experimente mit unklarem Ausgang? Ein Linksbündnis wäre fatal für unser Land. Das müssen wir den unentschlossenen Wählerinnen und Wählern jetzt noch einmal sehr deutlich machen“, sagte Klöckner.

Klöckner für Frau im Amt des Bundespräsidenten

Stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU hält eine Frau im höchsten Staatsamt für „ein wichtiges Signal von Normalität“

Osnabrück. Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner hat sich dafür ausgesprochen, bei der nächsten Wahl des Bundespräsidenten eine Frau ins Amt zu wählen. Es sei „verwunderlich, dass in all den Jahren unseres Landes noch keine Frau Bundespräsidentin gewesen ist“, sagte Klöckner der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (NOZ). „Eine Frau im höchsten Staatsamt wäre ein wichtiges Signal für Normalität: Frauen können in diesem Land alle Ämter bekleiden, genau wie Männer. Und für beide gilt, dass nicht das Geschlecht ausschlaggebend sein soll, sondern allein die Qualifikation“, sagte die CDU-Politikerin. Dass bislang noch keine Frau das Amt innehatte, könne „doch wohl nicht daran liegen, dass Frauen es nicht könnten“.

