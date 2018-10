„Junge Menschen sind die entscheidenden Innovationstreiber.“ / Kongress Mission M 2018: Nachwuchs und erfahrene Manager fordern mehr Risikobereitschaft, Förderung und Fairness

Gestern Abend endete in Stuttgart Mission M, der

erste Kongress für junge Nachwuchskräfte im Mittelstand. Dort

diskutierten Vertreter der Generation Y mit Entscheidern aus

Wirtschaft, Politik und Wissenschaft über die Zukunft des deutschen

Mittelstandes. Klar ist: Die Arbeitswelt verändert sich rasant und

radikal; wer in seiner Komfortzone bleibt, verliert den Anschluss.

Mittelständler und Digital Natives sagen, was sich ändern muss und

präsentieren drei Vorschläge für künftigen Unternehmenserfolg.

Demografischer Wandel, Fachkräftemangel und Digitalisierung – das

sind nur einige der aktuellen und künftigen Herausforderungen für

mittelständische Unternehmen in Deutschland. Um sie zu bewältigen,

spielen junge Menschen zwischen 20 und 35 Jahren eine entscheidende

Rolle. Der zweitägige Kongress wurde von der Baden-Württemberg

Stiftung veranstaltet. Mission M 2018 hat mittelständische

Unternehmen erstmals in einem innovativen Format mit den Wünschen und

Forderungen der Generation Y zusammengebracht. Die Kernfrage war: Wie

können mittelständische Unternehmen die gut ausgebildeten, jungen und

motivierten Mitarbeiter von sich überzeugen und langfristig binden?

Diese Frage diskutierten insgesamt mehr als 30 Rednerinnen und

Redner im Stuttgarter Haus der Wirtschaft – darunter die

Bundesvorsitzende der Jungen Unternehmer, Sarna Röser; Steffi

Burkhart, Autorin, Dozentin und Generation-Y-Vertreterin; Nicole

Hoffmeister-Kraut, Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau

in Baden-Württemberg; Christopher Essert, Gründer und Geschäftsführer

der Essert GmbH und Antje von Dewitz, Geschäftsführerin des

schwäbischen Outdoor-Ausrüsters VAUDE. Christoph Dahl,

Geschäftsführer der Baden-Württemberg Stiftung, resümiert: „Mit

Mission M haben wir eine ganz neue Plattform geschaffen, auf der

Unternehmer und junge Menschen sich auf Augenhöhe begegnen und

konstruktiv über aktuelle Veränderungen in der Arbeitswelt

diskutieren. In Workshops, Vorträgen und Diskussionsrunden wachsen so

fruchtbare Ideen und Verbindungen – mit hoffentlich

richtungsweisender Wirkung.“

„Wir brauchen eine Jugendquote in Führungspositionen!“

Dass viele Unternehmen sich stark verändern müssen, um junge

Mitarbeiter anzulocken und anschließend zu halten, davon ist auch

Steffi Burkhart überzeugt. Die promovierte Psychologin, Autorin und

Unternehmensberaterin gehört selbst zur Generation Y und weiß, wovon

sie spricht. „Als Millenials sind wir quantitativ in der Minderheit,

aber qualitativ sind wir eine wichtige Generation. Wir haben die

Deutungshoheit über die wichtigste Massentechnologie unserer Zeit –

das Internet. Die deutsche Wirtschaft muss sich dringend

digitalisieren und innovativ bleiben. Dafür brauchen wir das digitale

Können und die Kreativität der jungen Generation; junge Menschen sind

der entscheidende Innovationstreiber. Berücksichtigt man außerdem

noch den demographischen Wandel, wird klar, dass junge Menschen in

Unternehmen unverzichtbar sind. Ich plädiere daher für eine

Jugendquote in Führungs- und Spitzenpositionen, um die Mentalität der

Millenials in alle Entscheidungsebenen zu tragen. Unternehmen sollten

junge Arbeitnehmer frühzeitig einbinden, ihnen Verantwortung

übertragen und sie fördern.“

„Wir müssen raus aus unserer Box und offen für Neues sein!“

Auch der 33-jährige Innovationspsychologe und

Wirtschaftswissenschaftler Christoph Burkhardt ist überzeugt, dass

sich in vielen deutschen Unternehmen Dinge ändern müssen, damit sie

innovativ und wettbewerbsfähig bleiben. In seiner Wahlheimat San

Francisco erlebt er mehr unternehmerische Risikobereitschaft und

weniger Angst vor dem Scheitern. Das wünscht er sich auch hierzulande

und fordert: „Wir müssen raus aus unserer Box und offen für Neues

sein. Innovation wird oft von Menschen getrieben, die außerhalb ihres

Feldes arbeiten, frische Ideen und neue Perspektiven mitbringen. Wir

müssen uns einbringen und Dinge ausprobieren ohne Furcht, etwas

falsch zu machen. Es ist nicht immer leicht, mit einer sich ständig

verändernden Welt Schritt zu halten, aber es gibt keine Alternative.

Der Drang Neues zu schaffen und Bestehendes zu verbessern ist nicht

nur eine Frage des technologischen Fortschritts, sondern eine

zutiefst menschliche Eigenschaft.“

„Wir brauchen mehr Transparenz und Fairness“

Antje von Dewitz, Geschäftsführerin des Outdoor-Ausrüsters VAUDE,

weiß aus eigener Erfahrung, dass Innovationskraft und Führungsstil

als ausschlaggebende Erfolgsfaktoren zusammenhängen. „Ich kann mich

sehr gut in die Generation Y hineinversetzen und nachvollziehen,

welche Werte für sie wichtig sind. Transparenz, Fairness und gutes

Wirtschaften sollten generell in Unternehmen einen höheren

Stellenwert bekommen; genauso wie Eigenverantwortung und

Selbstbestimmung. Bei VAUDE etwa sind ökologische und soziale

Nachhaltigkeit zentrale Leitlinien. Uns liegen die Mitarbeiter mit

ihren beruflichen und privaten Bedürfnissen am Herzen. Nach unserer

Erfahrung sind Mitarbeiter, die Beruf, Freizeit und Familie gut

vereinbaren können, sehr engagiert und leistungsfähig. Wir fordern

unsere Mitarbeiter auf, mitzugestalten und freuen uns, wenn sie

Verantwortung übernehmen und sich mit Begeisterung einbringen.

Voraussetzung dafür ist, dass Unternehmen und Mitarbeiter offen

verhandeln, wie sie zusammenarbeiten möchten.“

