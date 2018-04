Karl Marx – Zwischen Heimat und Revolution / Programmschwerpunkt des SWR zum 200. Geburtstag (FOTO)

Am 5. Mai 2018 jährt sich Karl Marx– Geburtstag zum 200. Mal. Der

SWR (Südwestrundfunk) befasst sich in seinen Programmen mit Leben,

Werk und Wirken des revolutionären Philosophen aus Trier. Wie kaum

ein anderer hat er die Geschichte des 20. Jahrhunderts beeinflusst,

seine Thesen polarisieren bis heute. Dokumentationen und Filme,

Radiofeatures und ein umfangreiches Online-Special zeigen eine

herausragende Persönlichkeit, von deren Leben die meisten nicht viel

wissen.

Karl Marx und das industrielle Zeitalter gehören zusammen. In der

Dokumentation „Die Industrialisierung des Südwestens“ zeichnet das

SWR Fernsehen eine Epoche nach, die die Welt seit dem 19. Jahrhundert

veränderte (29. April 2018, 20.15 Uhr, SWR Fernsehen). Moderatorin

Lena Ganschow führt die Zuschauerinnen und Zuschauer zu wichtigen

Schauplätzen im Südwesten. Experimente zu Erfindungen jener Tage wie

die Laufmaschine, aufwändige Reenactments und Experteninterviews

lassen das Zeitalter von Karl Marx lebendig werden.

Marx und die vergangenen 100 Jahre

Anhand einer Reise durch die unglaubliche Wirkungsgeschichte

seines Werks nähert sich die Dokumentation „Marx und seine Erben“ von

WDR/SWR diesem großen und einflussreichen Philosophen (30. April

2018, 23.30 Uhr, Das Erste). Sie zeichnet geschichtliche

Entwicklungen der vergangenen 100 Jahre seit der Oktoberrevolution

1917 nach, die von Karl Marx inspiriert waren, und verknüpft Orte

seines Lebens wie Trier, Paris und London mit seinen dort

entstandenen Werken. Dafür gaben Historiker, Politiker, Publizisten

und Künstler Interviews.

Marx und seine Heimat in Rheinland-Pfalz Der Film „Karl Marx – die

Heimatjahre“ verankert den Philosophen, der global dachte wie

vielleicht kein anderer, im Südwesten Deutschlands (1. Mai 2018,

18.45 Uhr, SWR Fernsehen in Rheinland-Pfalz). Er geht drei seiner

Lebensstationen nach und fördert dabei Überraschendes zutage. Trier:

Dort wurde er geboren, wuchs auf, verlobte sich heimlich mit Jenny

von Westphalen, die ihn zeitlebens begleitete. Nach Bad Kreuznach zog

er sich zurück, als seine Karriere als politischer Journalist in Köln

zu Ende war. Die Lektüre und Manuskripte dieser Zeit prägten die

künftigen Jahre und bereiteten das Kommunistische Manifest vor.

Schwerkrank kehrte er gegen Ende seines Lebens nur noch einmal nach

Deutschland zurück, um in Bad Neuenahr-Ahrweiler zu kuren.

Marx im Radio

Das Radioprogramm SWR2 strahlt in seiner Reihe „SWR2 Wissen“

halbstündige Features zu Karl Marx, dem modernen Kapitalismus und

einem neuen Sozialismus in den USA aus, so z. B. am 4. Mai 2018, 8.30

Uhr, „Karl und Jenny Marx – Der Revolutionär und die Baronesse“. SWR1

Rheinland-Pfalz und SWR4 Rheinland-Pfalz berichten rund um die

Feierlichkeiten. Am 6. Mai 2018 sendet SWR4, 15 bis 18 Uhr, ein „Hin

und weg“, indem es auf den Spuren von Karl Marx zwischen Trier und

London alle Lebensstationen aufsucht.

Ein umfangreiches Webspecial auf http://x.SWR.de/s/marx200 lädt

zum Stöbern ein und zeigt zahlreiche Facetten von Karl Marx und

seinem Wirken bis heute. Am 4. Mai, ab ca. 17 Uhr, streamt SWR.de

live den Festakt in Trier.

Fernseh-Sendungen im chronologischen Überblick: Die

Industrialisierung des Südwestens 29. April 2018, 20.15 Uhr, SWR

Fernsehen Marx und seine Erben 30. April 2018, 23.30 Uhr, Das Erste;

6. Mai 2018, 10.45 Uhr, SWR Fernsehen Karl Marx – die Heimatjahre 1.

Mai 2018, 18.45 Uhr, SWR Fernsehen in Rheinland-Pfalz Landesart mit

einem Schwerpunkt zum 200. Geburtstag von Karl Marx 5. Mai 2018,

18.15 Uhr, SWR Fernsehen in Rheinland-Pfalz Lenchen Demuth und Karl

Marx – Wie ein saarländisches Hausmädchen Geschichte schrieb 13. Mai

2018, 10.50 Uhr, SWR Fernsehen

Aktuelle sowie Magazin-Berichterstattung in „SWR Aktuell RP“, „Zur

Sache RP!“, „Landesschau RP“

SWR2-Sendungen im chronologischen Überblick (eine Auswahl) SWR2

Wissen: Karl Marx im Silicon Valley – Der neue Sozialismus in den USA

30. April 2018, 8.30 Uhr SWR2 Wissen – Aula: Entfesselter

Kapitalismus – die Aktualität von Marx 1. Mai 2018, 8.30 Uhr SWR2

Zeitgenossen: Peter Brandt, Historiker und Karl Marx-Kurator 1. Mai

2018, 17.05 Uhr SWR2 Wissen: Karl und Jenny Marx – Der Revolutionär

und die Baronesse 4. Mai 2018, 8.30 Uhr SWR2 Zeitgenossen: Thomas

Kuczynski, Statistiker und Marxist 5. Mai 2018, 17,05 Uhr,

