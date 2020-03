Kassenarztchef: Bundesweite Schulschließungen wären “hysterische Überreaktion”

Kassenarztchef: Bundesweite Schulschließungen wären

“hysterische Überreaktion”

Gassen: Verbot von Großveranstaltungen “nicht zielführend” – Bevölkerung “wie in

Corona-Schockstarre”

Osnabrück. Kassenarztchef Andreas Gassen hat scharfe Kritik an wiederholten

Rufen nach “Corona-Schulferien” geübt: “Bei wenigen Hundert Infizierten in

Deutschland wären bundesweite Schulschließungen eine hysterische Überreaktion”,

sagte der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) der

“Neuen Osnabrücker Zeitung” (NOZ). In Italien sei die Lage mit 3000 Infizierten

und 110 Toten eine ganz andere. “Dort gab es die Notwendigkeit zu reagieren. Ob

es die richtige Entscheidung war, wird sich zeigen. Aber mit der Situation in

Deutschland und in anderen europäischen Ländern ist das nicht vergleichbar.”

Entschieden stellte sich der KBV-Chef auch gegen Forderungen nach einem Verbot

von Großveranstaltungen. “Wir können doch nicht das öffentliche Leben

stilllegen, und die Leute sitzen alle zu Hause und verfolgen vor dem Fernseher

gebannt den Corona-Liveticker, obwohl es nur sehr wenige Menschen gibt, die sich

mit einem relativ milden Virus angesteckt haben!”, sagte der Mediziner der NOZ.

“Auch in einem Fußballstadion ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Fan neben mir

Corona hat, extrem gering. Gesetzliche Verbote für Großveranstaltungen halte ich

nicht für zielführend.” Er selbst sei vor einer Woche noch auf einem Rockkonzert

gewesen.

Extrem beunruhigt zeigte sich Gassen angesichts des Verhaltens der Bevölkerung.

“Die Bevölkerung ist wie in einer Corona-Schockstarre, die Leute machen

Hamsterkäufe und laufen mit Schutzmasken durch die Gegend. Mit der Realität hat

das nichts zu tun, aber es hindert Ärzte daran, sich um echte Patienten zu

kümmern”, beklagte der KBV-Chef. “Was wir erleben, grenzt teils an Hysterie. In

Berlin stehen hundert Leute in der Schlange, weil sie meinen, getestet werden zu

müssen. Auf solche Massen kann keine Praxis eingestellt sein.” Gleichwohl sei

das Gesundheitssystem “extrem leistungsfähig und wird durch das Coronavirus

nicht an seine Grenzen stoßen”, betonte Gassen.

