KN: Boostedter Bürgermeister klagt über Probleme mit Flüchtlingen

Der Bürgermeister von Boostedt (Kreis Segeberg),

Hartmut König (CDU), hat gegenüber den „Kieler Nachrichten“

(Mittwoch) wachsende Probleme im Zusammenhang mit der dortigen

Landesunterkunft für Flüchtlinge (LUK) geschildert. „Unsere Gemeinde

wird mit einer Klientel von Flüchtlingen belastet, mit der sich ein

großer Teil der Bevölkerung nicht mehr identifizieren kann“, sagte

König, der über Krawall, rüpelhaftes Benehmen und Respektlosigkeit

klagt. Hauptgrund für die Entwicklung sei, dass es sich bei den rund

800 Bewohnern der LUK vorwiegend um junge Männer ohne

Bleibeperspektive handele.

Auf dem Gelände der ehemaligen Rantzau-Kaserne leben derzeit rund

1200 Migranten, davon warten etwa 400 in der Erstaufnahme auf den

Ausgang ihres Asylverfahrens. „Jeder, der Bleiberecht hat, wird

relativ schnell weiterverteilt in andere Kommunen“, sagte König. In

der Unterkunft seien überwiegend Flüchtlinge, die vor der Ausweisung

oder Rückführung stehen. Diese hätten in Deutschland „keine Chance“

und würden in Boostedt „ihre Zeit absitzen“. „Auch wenn das Land es

abstreitet: Ich habe das Gefühl, dass wir hier ein Ankerzentrum sind.

Ein Ankerzentrum von hinten herum“, sagte König der Zeitung mit Blick

auf die Pläne von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), in den

Bundesländern Zentren zu schaffen, um Abschiebungen zu beschleunigen.

Schleswig-Holstein lehnt dies bisher ab.

Die Boostedter Bevölkerung (4600 Einwohner) habe anfangs große

Hilfsbereitschaft gezeigt, viele hätten sich ehrenamtlich für die

Zuwanderer engagiert, sagte König. Das habe sich nun geändert, die

Stimmung im Ort kippe. „Das Ehrenamt ist zusammengebrochen.“ Das

Engagement werde „von den Flüchtlingen nicht gewürdigt“, so König.

Die schwierige Klientel der LUK beschreibt er so: „Sie dürfen nicht

arbeiten, wollen keinen Kontakt zur Bevölkerung, haben kein Interesse

an Sprachunterricht und fallen in der Unterkunft durch Alkohol und

Krawall auf.“

Die Landespolizei hat ihre Kräfte in der Asyl-Unterkunft

mittlerweile auf 23 Beamte aufgestockt. Wiederholt war es dort in den

vergangenen Monaten zu handgreiflichen Auseinandersetzungen unter

Bewohnern gekommen. Von der Landesregierung fühle er sich

„alleingelassen“, sagte Bürgermeister König dem Blatt. „Ich erwarte,

dass man unsere Belange wahrnimmt, ernstnimmt und uns unterstützt.“

Das schleswig-holsteinische Innenministerium verwies auf Anfrage

der Zeitung darauf, dass man sich „im regelmäßigen Austausch“ mit

König befinde, um die Situation zu entspannen. Vereinbart habe man

unlängst, den Standort Boostedt bis November 2024 zu erhalten, die

Kapazität der Unterkunft aber ab Dezember 2019 auf 500 Personen (in

Ausnahmefällen 700) zu reduzieren. König drängte gegenüber der

Zeitung jedoch darauf, zur weiteren Entlastung neben Boostedt und

Neumünster eine dritte Landesunterkunft einzurichten.

