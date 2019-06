KN: Nach dem Mordfall Lübcke: Ministerpräsident Günther ruft zum Kampf gegen Hetze auf

Nach dem Mordfall Lübcke und mehreren Morddrohungen

gegen Kommunalpolitiker hat der schleswig-holsteinische

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) die Demokraten zum

gemeinsamen Kampf gegen Hetze gerade gegenüber Kommunalpolitikern

aufgerufen. „Menschen die sich ehrenamtlich für das Gemeinwesen

einsetzen und deshalb mit Drohungen zum Teil übelster Art überzogen

werden, brauchen den Rückhalt der gesamten Gesellschaft“, sagte der

amtierende Bundesratspräsident den „Kieler Nachrichten“

(Freitagsausgabe). Kritik an Politik sei notwendig, so Günther

weiter. Sorge bereite ihm aber die vor allem in den sozialen

Netzwerken sichtbare Verächtlichmachung von Politik und Politikern.

Original-Content von: Kieler Nachrichten, übermittelt durch news aktuell