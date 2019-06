Mittelbayerische Zeitung: Russland bleibt unbeeindruckt/Hunderte starben, alsüber der Ukraine ein Zivil-Flugzeug abgeschossen wurde. Nun wurde Anklage erhoben, nur ändert das für die Ukraine nichts. Von Ulrich Krökel

Im Fall MH 17 wird internationale Mordanklage

erhoben. Das ist zuallererst eine gute Nachricht für die Angehörigen,

die auf Gerechtigkeit hoffen oder zumindest auf einen Richterspruch,

der ihnen Klarheit verschaffen und ihnen vielleicht helfen kann, mit

dem Tod ihrer Nächsten umzugehen. Zur Erinnerung: Beim Abschuss des

malaysischen Passagierjets über der Ostukraine starben im Juli 2014

fast 300 Menschen, größtenteils Niederländer, die mit dem Krieg am

Boden nicht das Geringste zu tun hatten. Ein kaum fassbares

Verbrechen. Die Anklageerhebung ist aber auch eine gute Nachricht für

alle, die an die Kraft des Rechts glauben. Wladimir Putin gehört

erwiesenermaßen nicht dazu. Der russische Präsident setzt allein auf

Macht. Justitia ist in seinem Herrschaftsgebiet nicht blind für

Einflüsse von außen, sondern im Gegenteil eine willige

Erfüllungsgehilfin des Kremls. Das zeigt sich sogar dann, wenn einmal

etwas schiefläuft bei der Exekution Putinscher Willkürjustiz, wie

zuletzt im Fall des Investigativjournalisten Iwan Golunow. Wieder war

es der Präsident, der das allzu offensichtliche Fake-Urteil

einkassieren ließ. Es bedarf kaum der Erwähnung, dass Putin von

internationalem Recht noch viel weniger hält als von nationalen

Gesetzen. Die militärische Eroberung und Annexion der Krim unter

eklatantem Bruch des Völkerrechts ist dafür ein Beleg von andauernder

Gültigkeit. Noch einmal zur Erinnerung: Vertreter Russlands hatten

1994 das Budapester Memorandum unterzeichnet, das die territoriale

Integrität der Ukraine garantieren sollte. Im Gegenzug verzichtete

Kiew auf den Besitz von Atomwaffen aus dem ehemaligen Sowjetarsenal.

20 Jahre später interessierte das Memorandum aber niemanden mehr im

Kreml. Putin sandte Soldaten ohne Hoheitsabzeichen auf die

Schwarzmeerhalbinsel, die dort im Eiltempo die Macht übernahmen.

Wenige Tage später feierte die Nation die Heimholung der Krim ins

Imperium. Doch damit nicht genug. Auch der separatistische Krieg im

Donbass ist ein offensichtlicher Beleg für die Verachtung, mit der

die russische Führung internationale Rechtsfragen abhandelt. Die

Kriegführung wird in Moskau gesteuert und in den ostukrainischen

Gebieten Donezk und Luhansk von Söldnern exekutiert. Für diese

Zusammenhänge haben nicht zuletzt die Ermittlungen im Fall MH 17

schlagende Beweise geliefert. Damit keine Missverständnisse

aufkommen: Für die Angeklagten gilt selbstverständlich die

Unschuldsvermutung. Die politische Bewertung des Geschehens ist aber

eindeutig. Russische Luftabwehrraketen wurden im Sommer 2014 über die

Grenze in die Ukraine transportiert und so dilettantisch abgefeuert,

dass sie das Zivil-Flugzeug trafen. Das Gericht in den Niederlanden

wird hoffentlich klären, wer den Befehl gab und wer schoss. Die

Verantwortlichen im Kreml aber werden sich dafür nur am Rande

interessieren. Wer daran noch Zweifel hegt, der sei an das russische

Verhalten in einem anderen internationalen Fall erinnert. Es ist noch

keine vier Wochen her, dass das UN-Seegericht in Hamburg von Russland

verlangte, 24 ukrainische Matrosen sofort auf freien Fuß zu setzen,

deren Schiffe im vergangenen November von der russischen Marine in

der Meerenge von Kertsch nahe der Krim aufgebracht worden waren. Die

lapidare Reaktion aus Moskau: Das internationale Gericht sei nicht

zuständig. Nein, niemand möge sich mit Blick auf Putins Russland

Illusionen hingeben, schon gar nicht in Rechtsfragen. Deswegen ist

auch schon jetzt klar, dass das Urteil im Fall MH 17 keine

Auswirkungen auf die aggressive russische Ukraine-Strategie haben

wird. Das ist die schlechteste von vielen schlechten Nachrichten beim

Blick auf diesen Massenmord.

Pressekontakt:

Mittelbayerische Zeitung

Redaktion

Telefon: +49 941 / 207 6023

nachrichten@mittelbayerische.de

Original-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell