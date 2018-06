Kohle stoppen – Klima schützen: Das Endspiel um die Kohle beginnt

Zwei Tage vor der ersten Sitzung der

Kohle-Kommission haben heute mehrere Tausend Menschen in Berlin und

an über 40 anderen Orten in Deutschland für den Kohleausstieg

demonstriert. Unter dem Motto „Stop Kohle – Deine Hände für den

Klimaschutz“ forderten sie von der Bundesregierung einen gesetzlichen

Ausstiegs-Fahrplan für Kohlekraftwerke und Tagebaue, mit dem die

nationalen Klimaziele und das Pariser Klimaabkommen eingehalten

werden. Das „Stop-Kohle-Bündnis“ will zudem ein Sofortprogramm zur

Einhaltung des Klimaziels 2020. Dafür müssen die CO2-Emissionen der

Kohlekraftwerke zusätzlich um rund 100 Millionen Tonnen sinken.

Um ihre Forderung sichtbar zu machen, drückten Aktivisten in ganz

Deutschland ihre schwarz bemalten Hände auf Protestbanner, in Berlin

auf ein langes Riesentransparent. Tausende Hände, eine Botschaft:

Stop Kohle!

Die Organisatoren erklärten: „Das Endspiel um die Kohle beginnt.

Gemeinsam haben wir heute ein wichtiges Zeichen für konsequenten

Klimaschutz und den Ausstieg aus der schmutzigen Kohleverstromung

gesetzt. Mehrere Tausend Menschen haben deutlich gemacht, dass unsere

Initiative für einen schnellen und sozialverträglichen Kohleausstieg

und für eine saubere Energiezukunft von der Mitte der Gesellschaft

getragen wird.“

Außer in Berlin gab es an über 40 Orten von Aachen bis Xanten

weitere Demonstrationen für den Kohleausstieg. Vom

Anti-Kohle-Picknick über Aktionen auf kölsch („bruche mer nit, wolle

mer nit“) bis zum Protest vor der oberbayerischen Pfarrkirche

spiegelt sich so die mehrheitliche Ablehnung der Deutschen gegen die

fortgesetzte Nutzung der Kohle.

Statements der Rednerinnen und Redner

Martin Kaiser, Geschäftsführer von Greenpeace: „Ich verstehe mich

in der Kohle-Kommission als Anwalt jener drei Viertel aller Menschen

in Deutschland, die wollen, dass Deutschland –unverzüglich ein Gesetz

zum schrittweisen Kohleausstieg beschließt–. Ich werde mich deshalb

für einen geordneten, aber zügigen Kohleausstieg bis 2030 einsetzen

und dafür, dass Deutschland endlich seinen Beitrag zur Verhinderung

einer katastrophalen Klimakrise leistet. Nur so kann der Klimavertrag

von Paris eingehalten werden.“

Christoph Bautz, Geschäftsführer von Campact: „Wir halten unsere

schwarzen Hände heute den Kohlelobbyisten entgegen. Wir lassen nicht

zu, dass unsere Zukunft für die Profite der Energiekonzerne verheizt

wird. Die Kohle-Kommission muss Deutschland wieder zum Klimavorreiter

machen: Die Hälfte der Kraftwerke gehört bis 2020 stillgelegt. 2030

muss Schluss sein mit dem ganzen Kohle-Irrsinn. Wir lassen nicht mehr

locker, bis die Bagger stillstehen und die Schlote aufhören zu

rauchen.“

Michael Müller, Bundesvorsitzender der NaturFreunde Deutschlands:

„Der Ausgangspunkt der Kohle-Kommission kann allein der Klimawandel

sein. Daran werden sich Personen und Inhalte messen lassen müssen.

Natürlich werden die Umweltverbände alles unterstützen, was soziale

Härten verhindert und den Strukturwandel fördert. Das gilt allerdings

nur unter der Maßgabe, dass wir einen vorbildlichen Beitrag leisten,

um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Das ist unsere historische

Verantwortung.“

Tina Löffelsend, Klimaexpertin beim Bund für Umwelt und

Naturschutz Deutschland (BUND): „Die Kohle ist der größte Klotz am

Bein der deutschen Klimapolitik. Die Chance für den Ausstieg ist

jetzt. Die Bundesregierung muss das Pariser Klimaabkommen umsetzen

und das Klimaziel 2020 schaffen. Das ist die Richtschnur für die

Arbeit der Kohle-Kommission und bedeutet den schnellen Ausstieg aus

der Kohle. Strukturwandel ist ein Langstreckenlauf: Statt einem

finanziellen Einmal-Trostpflaster, braucht es langfristige

Unterstützung für die Bergbau-Regionen und die Betroffenen nach der

Kohle. Es bleibt die Verantwortung der Konzerne RWE und EPH für die

Folgeschäden durch ihre Tagebaue aufzukommen.“

