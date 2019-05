Kölner Stadt-Anzeiger: Beck warnt vor Gesetzesnovelle zum islamischen Religionsunterricht in NRW „Dem Land droht ein Eigentor“ – Einfluss der Islamverbände beschränken

Der Grünen-Politiker Volker Beck warnt vor der

geplanten Gesetzesnovelle der NRW-Landesregierung zum islamischen

Religionsunterricht. In der jetzigen Form könnte das Gesetz „zu einem

Eigentor“ werden, sagte der Experte für Religionspolitik dem „Kölner

Stadt-Anzeiger“. Beck tritt an diesem Dienstag in einer Anhörung des

Landtags zu dem Reformvorhaben der Regierung auf.

Im Grundsatz begrüßte Beck den Plan, den derzeitigen, im

Wesentlichen von den Islamverbänden besetzten „Beirat“ für den

islamischen Religionsunterricht an den staatlichen Schulen des Landes

durch eine „Kommission“ zu ersetzen, in der auch andere

Organisationen mitwirken könnten.

„So problematisch ein Teil der Islam-Verbände und ihre

politisierten Strukturen sind – ganz ohne sie wird es nicht gehen“,

betonte Beck. Er warnte aber davor, den Verbänden zu weit

entgegenzukommen und verwies auf ein laufendes Verfahren vor dem

Oberverwaltungsgericht Münster. Dort klagen der Islamrat und der

Zentralrat der Muslime gegen das Land NRW. Sie verlangen, als

Religionsgemeinschaften anerkannt zu werden. „Wie will das Land seine

Ablehnung begründen, wenn es den Verbänden beim Religionsunterricht

faktisch bescheinigt, sie erfüllten wesentliche Voraussetzungen für

eine Anerkennung?“, so Beck.

Außerdem empfahl er die Vorgabe, dass Einwände gegen Lehrinhalte

oder Lehrer von den Verbänden religiös-theologisch begründet werden

müssen. „Die politisch trainierten Verbandsvertreter lehnen oft etwas

ab, nur weil es ihnen ideologisch nicht in den Kram passt“, so Beck.

In Niedersachsen wolle die Türkisch-Islamische Union Ditib derzeit

verhindern, dass Respekt für sexuelle Vielfalt als Thema im

Religionsunterricht angesprochen wird. „Begründung: keine. Oder

zumindest keine theologisch schlüssige. So etwas sollte man in NRW

gar nicht erst ermöglichen“, sagte Beck.

