Kölner Stadt-Anzeiger: Fahrpreiserhöhung im Verkehrsverbund Rhein-Sieg nach Protesten vorerst vom Tisch

Köln. Die geplante Erhöhung der Fahrpreise für den

Nahverkehr im Rheinland ist nach Widerstand aus der Politik vorläufig

vom Tisch. Die Geschäftsführung des VRS wird die Beschlussvorlage zur

Anhebung der Tarife nach Informationen des „Kölner Stadt-Anzeiger“

(Mittwoch-Ausgabe) zurückziehen. „Diese Vorlage wird es so nicht mehr

geben“, bestätigte der Verbandsvorsteher Bernd Kolvenbach (CDU). Die

Preise sollten nach einer einvernehmlichen Empfehlung des

Tarifbeirats im Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) in den Jahren 2020

und 2021 um jeweils 2,5 Prozent steigen.

Die VRS-Geschäftsführung konnte sich nicht mehr sicher sein, dass

sie für die geplante Preiserhöhung am Freitag die erforderliche

Zwei-Drittel-Mehrheit in der Verbandsversammlung erhält. Die Grünen

hatten sich bereits im Vorfeld für eine Nullrunde ausgesprochen. Auch

die Bonner SPD-Fraktion hatte ihre Vertreterin in der

Verbandsversammlung beauftragt, gegen die Erhöhung zu stimmen. „Auf

lange Sicht möchten wir den ticketlosen, steuerfinanzierten ÖPNV.

Kurzfristig gilt es die regelmäßigen und fast schon automatischen

Erhöhungen zu beenden“, sagte Angelika Esch, SPD-Fraktionschefin im

Bonner Stadtrat. In der Vergangenheit waren alle geplanten

Tariferhöhungen von den Politikern in der Verbandsversammlung ohne

Diskussion mit der erforderlichen 75-Prozent-Mehrheit oder gar

einstimmig abgesegnet worden. Jetzt muss sich das Gremium mit der

Frage befassen, welche zusätzliche Einnahmequelle erschlossen werden

können. „Wir müssen über eine Umlage reden, die am Ende von Kommunen

direkt bezahlt werden muss“, sagt Kolvenbach.

https://www.ksta.de/region/der-kampf-um-die-bahnen-zwischen-preise

rhoehungen-und-kostenlosem-nahverkehr-32757326

Pressekontakt:

Kölner Stadt-Anzeiger

Newsdesk

Telefon: 0221 224 2080

Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell