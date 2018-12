Kölner Stadt-Anzeiger: Geiselnehmer vom Kölner Hauptbahnhof in Justiz-Krankenhaus verlegt

Der mutmaßliche Geiselnehmer vom Kölner Hauptbahnhof,

Mohammad A.R., ist aus der Kölner Universitätsklinik in das

Justizvollzugskrankenhaus Fröndenberg bei Dortmund verlegt worden.

Dies berichtet der „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Montag-Ausgabe /

Heiligabend) unter Berufung auf den Anwalt des Tatverdächtigen. Bei

der Klinik in Fröndenberg handelt es sich um ein speziell

gesichertes Krankenhaus für Straf- und Untersuchungsgefangene.

Grundlage für die Verlegung ist ein Haftbefehl wegen zweifachen

versuchten Mordes gegen den Syrer, der am 15. Oktober im Kölner

Hauptbahnhof erst ein Schnellrestaurant in Brand gesetzt und sich

dann mit einer Geisel in einer Apotheke verschanzt hatte. Um die

Geisel zu retten, schossen Polizisten A.R. unter anderem in den

Kopf. Der Schwerverletzte ist nach knapp zwei Monaten inzwischen aus

dem Koma erwacht. Bei dem Brandanschlag wurde eine Schülerin schwer

verletzt, die Geisel ist schwer traumatisiert. Ein terroristischer

Hintergrund des Anschlags wird ausgeschlossen.

