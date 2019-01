Kölner Stadt-Anzeiger: NRW-SPD-Chef fordert Urwahl des Spitzenkandidaten für Landtagswahl – „Wichtigen Schub für Kandidatur“

Die NRW-SPD sollte den nächsten Spitzenkandidaten für

die Landtagswahl per Urwahl bestimmen. Dafür sprach sich Parteichef

Sebastian Hartmann am Rande einer SPD-Klausur in Osnabrück aus. Der

Bundestagsabgeordnete sagte dem „Kölner Stadt-Anzeiger“

(Donnerstag-Ausgabe), die SPD in NRW brauche einen Spitzenkandidaten,

der „von einer breiten Basis in einem transparenten Verfahren

ausgewählt“ werde. Das würde der Kandidatur „einen wichtigen Schub

verleihen“. Diskussionen über einen Ausstieg der SPD aus der großen

Koalition hält Hartmann für verfehlt: „Wenn wir wieder Wahlen

gewinnen wollen, dürfen wir uns nicht ständig mit uns selbst und mit

Politiksimulationen beschäftigen.“

