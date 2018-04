Kölner Stadt-Anzeiger: Wahl von SPD-Politiker Börschel zum Stadtwerke-Chef vorerst gestoppt – OB Reker fordert Ausschreibung

Die Wahl des SPD-Politikers Martin Börschel zum

Geschäftsführer des Kölner Stadtwerke-Konzerns ist vorerst

geplatzt. Der Aufsichtsrat wird in seiner Sondersitzung am 30. April

nicht wie geplant über die Personalie abstimmen. Oberbürgermeisterin

Henriette Reker (parteilos) kündigte im Gespräch mit dem „Kölner

Stadt-Anzeiger“ (Mittwoch-Ausgabe) an, sich in der Sitzung gegen die

Bestellung Börschels auszusprechen. Sie werde ein Verfahren zur

Entkoppelung von Schaffung und Besetzung der Position vorschlagen.

Wie der Zeitung aus Kreisen des Aufsichtsrates bestätigt wurde, will

Börschel sich dem von Reker geforderten transparenten

Auswahlverfahren stellen und seine Bewerbung aufrechterhalten. Der

für Personalangelegenheiten zuständige Ausschuss des

Stadtwerke-Aufsichtsrates hatte beabsichtigt, den mit bis zu 500 000

Euro jährlich dotierten Posten eines zusätzlichen Geschäftsführers

ohne Ausschreibung an Börschel zu vergeben. Das hatte sowohl in der

Bürgerschaft als auch in der Politik für Empörung gesorgt.

Reker sagte: „Es muss zunächst darüber gesprochen werden, ob und

mit welcher Begründung es tatsächlich sinnvoll ist, die Stelle eines

zusätzlichen Geschäftsführers zu schaffen.“ Im zweiten Punkt ihres

Antrages will Reker sichergestellt wissen, dass es in dem Fall zu

einem „nachvollziehbaren und transparenten Besetzungsverfahren“

kommt. Sollte es für ihren Vorschlag keine Mehrheit geben, werde sie

gegen die Berufung Börschels stimmen, sagte Reker: „Ich bin als

Oberbürgermeisterin angetreten, weil ich für transparente Verfahren

in Politik und Verwaltung stehe und nicht für Absprachen und

Personalentscheidungen im stillen Kämmerlein.“

