Kölnische Rundschau: zum Mangel an Grundschullehrern

Prognosen sind schwer, besonders wenn sie die Zukunft betreffen.

Diese alte Weisheit hat nun die Kultusministerkonferenz eingeholt,

die sich nach einer Bertelsmann-Studie beim Bedarf an

Grundschullehrern heftig verrechnet hat. 26 300 statt der vermuteten

15 300 Pädagogen fehlen demnach im Jahr 2025. Und das Fatale ist,

dass man die Lücke bis dahin kaum schließen kann, weil die Ausbildung

von Grundschullehrern einschließlich Referendarzeit in der Regel

mindestens sechs Jahre dauert. Zudem fehlt es an einer ausreichenden

Zahl von Studienplätzen. Was sind die Ursachen für die Misere? Der

Beruf des Grundschullehrers ist zunehmend unattraktiv geworden. Die

Verantwortung im Umgang mit den I-Dötzchen ist hoch, der Respekt der

Eltern und der Kinder dagegen schwindet. Die Aufstiegschancen sind

begrenzt, Funktionsstellen gemessen am zusätzlichen Arbeitsaufwand

unattraktiv vergütet. Ohnehin ist die Besoldung deutlich schlechter

als an weiterführenden Schulen, so dass sich Abiturienten, die Lehrer

werden, meist gegen die Primarschule entscheiden. Vorbei auch die

Zeiten, in denen – meist – Frauen den Beruf zwischen acht und 13.00

Uhr mehr oder weniger als Halbtagsjob ausüben konnten, um sich

anschließend ihrer eigenen Familie zu widmen. Was ist zu tun? Den

Beruf attraktiver zu machen heißt, mehr Geld in die Hand zu nehmen:

kurzfristig für Seiteneinsteiger, Stundenaufstocker oder die

Reaktivierung pensionierter Lehrkräfte; langfristig Perspektiven

schaffen für Pädagogen, zum Beispiel durch dauerhaft die Existenz

sichernde Festanstellungen. Das Geld wäre allemal gut angelegt. In

den Primarschulen wird die Basis für eine gelingende Integration von

Kindern in die Gesellschaft gelegt. Wer hier zu sehr spart, muss sich

über die Folgen nicht wundern.

