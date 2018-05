Kolumbien: Friedensaktivistin spurlos verschwunden

Caritas international und Deutsche Botschaft in

großer Sorge um Projektpartnerin – Appell an kolumbianische Politik

und Justiz

Die Serie von Verbrechen gegen Friedensaktivistinnen und

-aktivisten in Kolumbien hält an: Eine Teilnehmerin eines gemeinsamen

Projektes von Deutscher Botschaft, Europäischer Union und Caritas

international im Südwesten Kolumbiens ist spurlos verschwunden. Die

36-Jährige aus der Provinz Putumayo, die sich in einem Verein für

Gewaltopfer engagierte, war zuletzt von einer paramilitärischen

Gruppierung bedroht worden, weshalb von einem Kapitalverbrechen

ausgegangen wird.

Die Deutsche Botschaft in Kolumbien und Caritas international, das

Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes, drückten in einem

gemeinsamen Brief an die Staatsanwaltschaft und die Politik ihre

Besorgnis aus und appellierten an sie, den Fall schnellstmöglich

aufzuklären. Erst im vergangenen Monat hatten deutsche und

kolumbianische Mitarbeiter der Caritas sich mit der inzwischen

verschwundenen Deyanira Guerrero und weiteren Begünstigten des

Projektes in deren Heimatort getroffen.

„Es ist an Tragik kaum zu überbieten, dass ausgerechnet in einem

Projekt, in dem es um den Schutz und die Stärkung von Frauen geht,

eine der Teilnehmerinnen verschwunden ist und vom Schlimmsten

ausgegangen werden muss. Damit zeigt sich einmal mehr, wie

zerbrechlich der Friedensprozess in Kolumbien ist“, sagte der Leiter

von Caritas international, Oliver Müller.

„Die Sicherheitslage, gerade in ländlichen Gebieten, hat sich nach

dem Friedensabkommen in Kolumbien zwar generell verbessert“, so

Müller. „Doch engagierte Mitglieder der Zivilgesellschaft müssen

trotzdem noch viel zu oft um ihr Leben fürchten.“ Das Machtvakuum,

das die FARC-Guerilla hinterlassen habe, hätten längst andere Gruppen

gefüllt. „Natürlich braucht es Zeit, um nach mehr als 50 Jahren einen

anhaltenden Frieden zu schaffen. Aber das kann nur erreicht werden,

wenn es der kommenden Regierung gelingt, die Sicherheit der

zivilgesellschaftlichen Akteure zu erhöhen.“ Ende Mai wird in

Kolumbien der Nachfolger von Präsident Juan Manuel Santos gewählt,

der im Jahr 2016 den Friedensnobelpreis verliehen bekam.

Seit Beginn des Jahres sind in Kolumbien Dutzende Menschen

ermordet worden, die sich in ihren Regionen oder darüber hinaus für

Frieden und Gerechtigkeit engagiert haben. Insgesamt kamen in dem

mehr als 50 Jahre andauernden Konflikt in Kolumbien mehr als 250.000

Menschen zu Tode. 60.000 Menschen gelten als verschwunden. Darüber

hinaus wurde in den letzten Jahrzehnten sexuelle Gewalt gegen Frauen

als Kriegstaktik eingesetzt und ist weiterhin ein massives Problem in

dem südamerikanischen Land.

Caritas international unterstützt kolumbianische Gewaltopfer seit

vielen Jahren. Schwerpunkte der Hilfe sind die Versorgung von

Bedürftigen mit Hilfsgütern, der Schutz der Zivilbevölkerung und die

Sicherung ihrer Grundrechte sowie Projekte der Friedensförderung

sowie der Aufbau von Strategien zur Konfliktlösung. Das vor kurzem

gestartete mehrere Millionen Euro umfassende gemeinsame Projekt von

EU, Deutscher Botschaft und Caritas international in der Region

Putumayo zur Stärkung von Frauen und einem verbesserten Schutz vor

Gewalt wird aus Mitteln des EU-Fonds für den Friedensprozess in

Kolumbien finanziert.

Caritas international ist das Hilfswerk der deutschen Caritas und

gehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas mit 165 nationalen

Mitgliedsverbänden.

