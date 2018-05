TNS-Infratest Umfrage: Junge Deutsche glauben stärker an Zusammenhalt als ältere

Eine aktuelle Umfrage belegt: Deutschland schneidet

beim gesellschaftlichen Zusammenhalt unverändert mäßig ab. 61 Prozent

der Bundesbürger bewerten ihn als schwach – damit zeichnet sich im

Vergleich zu einer Befragung vor zwei Jahren keine Veränderung ab.

Bei den eher zuversichtlichen Jüngeren dagegen hat das Vertrauen in

die Gemeinschaft zugenommen.

Wie ist es um den Zusammenhalt in Deutschland bestellt? Wie

beurteilen die Menschen die Zukunftsperspektiven und die aktuelle

Situation hierzulande? Diese und weitere Fragen beleuchtet eine

repräsentative Umfrage[1] von TNS Infratest im Auftrag der Deutschen

Bank als Nationalem Förderer des Wettbewerbs „Ausgezeichnete Orte im

Land der Ideen“, bei dem in diesem Jahr 100 Projekte für mehr

Gemeinsinn und Zusammenhalt prämiert werden. Bereits 2016 [2] waren

Bundesbürger ab 14 Jahren dazu befragt worden.

Zuwachs bei jüngerer Generation

Im Vergleich zeigt sich: Sowohl 2016 als auch 2018 sagten jeweils

61 Prozent der Befragten, dass der Zusammenhalt in Deutschland

schwach sei. Nur 38 Prozent beurteilen den Gemeinsinn als positiv;

2016 waren es 36 Prozent. Mehr Zuversicht verspüren offenbar die

jüngeren Befragten unter 30 Jahren: 50 Prozent halten den Gemeinsinn

für stark, 2016 waren es nur 42 Prozent.

Starke Wirtschaft – große soziale Gräben

62 Prozent der Menschen glauben, dass der Wirtschaftsstandort

Deutschland auch in Zukunft stark bleibt. Dennoch gehen viele nicht

davon aus, dass auch alle von dieser positiven ökonomischen

Entwicklung profitieren. Vor allem die Schere zwischen Arm und Reich

nehmen die Deutschen als bedenklich wahr. 72 Prozent der Befragten

finden, dass sie immer weiter auseinanderklafft. Der Wohlstand kommt

nicht bei allen an, glauben 64 Prozent. Und fast jeder Zweite (48

Prozent) ist der Ansicht, dass Kinder einkommensschwacher Eltern

heute geringere Chancen in unserer Gesellschaft haben.

Wettbewerb zeichnet Ideen für mehr Zusammenhalt aus

Der Wettbewerb „Ausgezeichnete Orte im Land der Ideen“ zeichnet in

diesem Jahr Innovationen aus, die den Gemeinsinn in der Gesellschaft

stärken. „Wenn ich mir die inspirierenden Projekte anschaue, die sich

in diesem Jahr beworben haben, dann ist mir um den Zusammenhalt in

unserer Gesellschaft nicht bange. Wahrscheinlich reden wir zu wenig

über die positiven Beispiele“, sagt Ute Weiland, Geschäftsführerin

von „Deutschland – Land der Ideen“. Der Wettbewerb ist 2018 mit knapp

1.500 Bewerbungen auf sehr große Resonanz gestoßen.

[1] Umfrage von TNS Infratest im März 2018 unter 1.002

Bundesbürgern über 14 Jahren, abgefragt wurden Einstellungen zum

Gemeinsinn und zum Miteinander der Generationen sowie der Stadt- und

Landbewohner.

[2] Umfrage von TNS Infratest für die Deutsche Bank und die

Initiative „Deutschland – Land der Ideen“ im März 2016 unter 1.008

Bundesbürgern über 14 Jahren, abgefragt wurden Einstellungen zu

Gemeinschaftsgefühl und Nachbarschaft.

Über Deutschlands Innovationswettbewerb „Ausgezeichnete Orte im

Land der Ideen“

„Welten verbinden – Zusammenhalt stärken“: Unter diesem Motto

steht der Wettbewerb 2018. Die Initiative „Deutschland – Land der

Ideen“ und die Deutsche Bank küren bundesweit die 100 besten

Projekte, die Lebenswelten miteinander verbinden und den Gemeinsinn

fördern. Die Preisverleihung ist am 4. Juni 2018 in Berlin. Mehr zum

Wettbewerb erfahren Sie unter land-der-ideen.de.

