Kommentar / Deutschland muss Europa mutiger machen = Von Gregor Mayntz

Die Münchner Sicherheitskonferenz tagt unter einem

bedrückenden Befund: Die Konflikte sind größer und die Mechanismen zu ihrer

Lösung kleiner geworden. Als Außenminister hatte Frank-Walter Steinmeier vor

sechs Jahren mehr Verantwortung Deutschlands in der Welt angekündigt. Als

Bundespräsident versuchte er, konkreter zu werden. Die von ihm angemahnte

Konzentration auf die Rolle Deutschlands in Europa ist eine bedenkenswerte

Konsequenz, wenn ringsumher die Ordnungssysteme zerbröseln. Damit legt er

zugleich die Messlatte hoch für die deutsche EU-Ratspräsidentschaft in der

zweiten Hälfte dieses Jahres.

Auch Außenminister Heiko Maas stellte die besondere Verantwortung Deutschlands

für eine funktionierende EU in den Mittelpunkt. Doch obwohl beide Politiker

Deutschlands Rolle pauschal von der Welt konkret auf Europa herunterholten,

blieben sie zu diffus. Dass es vor allem Europas Verantwortung gewesen wäre, den

Bürgerkrieg in Syrien beenden zu helfen, ist den Europäern seit Jahren klar.

Doch sie haben auf Washington (vergeblich) gewartet – und dann Moskau, Ankara

und Teheran machen lassen. Die Folgen wie Verwerfungen in Deutschland als

Ergebnis des Migrationsdrucks aus Syrien haben sie sich teilweise selbst

zuzuschreiben.

Es gab in den Reden gute Ansätze. Steinmeier warnte, in der Mitte Europas dürfe

kein “ängstliches Herz” schlagen, wenn Deutschland es mit Europa wirklich ernst

meine. Maas erinnerte an Wegmarken der europäischen Welt: vom Westfälischen

Frieden über die Römischen Verträge bis zur Schlussakte von Helsinki. Bei diesen

Feststellungen darf es nicht bleiben. Nur mutige Schritte in Richtung mehr

Europa können das Blatt wenden, nicht die Klage über Lücken, Brüche und Zerfall.

Es muss einen Weg von Münster 1648 nach Berlin 2020 geben.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2627

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4521016

OTS: Rheinische Post

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell