AfD spricht von Geheimtreffen mit Werteunion in NRW Laut Landeschef der rechtspopulistischen Partei soll es mehrfach Zusammenkünfte gegeben haben – Sprecher der Werteunion weist Behauptung zurück

Der Landessprecher der AfD in NRW, Rüdiger Lucassen, behauptet, es

gebe seit einem halben Jahr geheime Treffen zwischen seiner Partei und der

Werteunion. “Erste Gespräche begannen vor circa sechs Monaten. Seitdem haben

sich die Kontakte intensiviert”, sagte Lucassen dem “Kölner Stadt-Anzeiger”

(Samstagsausgabe). Von bis zu sieben Treffen oder Telefonaten monatlich ist die

Rede. Bei den Gesprächspartnern handle es sich um eine Handvoll Mitglieder der

Werteunion sowie CDU-Bundestagsabgeordnete. Die Treffen würden in “lockerer

Atmosphäre” abseits des Plenums stattfinden, meist in NRW, in gemieteten Räumen

oder auch im privaten Umfeld. Es gehe dabei sowohl um themenbezogene Gespräche

als auch um parteipolitische Erwägungen, “um auszuloten, was künftig möglich

ist”.

Die jüngste Wahl in Thüringen, bei der sich der FDP-Kandidat Thomas Kemmerich

mit Stimmen der AfD und der CDU zum Ministerpräsidenten küren ließ, habe den

Austausch noch einmal verstärkt. “Wir sprechen über eine bürgerliche Koalition,

die es in Zukunft geben kann. Der Wähler wird uns das aufzwingen”, sagte

Lucassen. “Spätestens wenn Frau Merkel nicht mehr im Amt ist.”

Die Werteunion weist die Behauptungen zurück. “Beweise, dass solche Gespräche

stattgefunden haben, liegen uns nicht vor”, sagte ein Sprecher der Zeitung.

“Die Werteunion hat sich seit ihrer Gründung immer wieder gegen Kooperationen

oder Koalitionen zwischen den Unionsparteien und der AfD ausgesprochen. Dem ist

nichts hinzuzufügen.”

Die Werteunion ist ein CDU-naher Verein, der laut eigener Aussage etwa 4000

Mitglieder hat und wertkonservative Positionen vertritt. Sie wird bisher nicht

von der CDU offiziell anerkannt. Am vergangenen Mittwoch wurde bekannt, dass der

Vorsitzende der Werteunion, Alexander Mitsch, Geld an die AfD gespendet hatte.

