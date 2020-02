Kommentar / Von Rheinhausen nach Hüttenheim = Von Antje Höning

Wenn im Ruhrgebiet ein Stahlwerk dicht macht, werden

Erinnerungen wach: Auch 1987 war Krupp in einer schweren Krise und suchte den

Ausweg in einer Werksschließung. Der Kampf der Kruppianer für Rheinhausen ging

in die NRW-Geschichte ein: Auch wenn die Belegschaft die Schließung am Ende

nicht verhindern konnte, haben ihre Aktionen die Region zusammengeschweißt.

Nicht umsonst heißt die einst besetzte Brücke noch heute “Brücke der

Solidarität”. Seither weiß der Konzern, dass er die Rechnung besser nicht ohne

Arbeitnehmer macht. Entsprechend umgarnt er regelmäßig die IG Metall. Auch bei

der Schließung des Grobblechwerks in Duisburg-Hüttenheim sah man sich auf gutem

Weg für eine einvernehmliche Schließung – bis die Basis ausscherte und spontan

dagegen demonstrierte.

Für Hüttenheim mag die wirtschaftliche Lage keinen anderen Ausweg zulassen.

Grobbleche können heute viele in der Welt herstellen, und zwar günstiger. Was

die Belegschaft aber auch zeigt: Sie will nicht schweigend die Suppe auslöffeln,

die Vorstand und Aufsichtsrat ihr, gemeinschaftlich versagend, eingebrockt

haben. Bis heute leidet der Konzern an dem Südamerika-Fiasko, in das einst

Ekkehard Schulz und Kollegen den Konzern stürzten. Fehlende Investitionen,

patriarchalische Führungskultur, hektische Strategiewechsel setzen dem Konzern

seit Jahren zu. Noch 2019 rissen Kartellstrafen Löcher in die Kasse. Dass die

neue Spitze nun unter Zeitdruck die Ertragsperle, das Aufzuggeschäft, abgeben

und womöglich an eine Heuschrecke ausliefern muss, zeigt den Ernst der Lage.

In Hüttenheim wurde am Freitag auch der Mythos von Rheinhausen beschworen. Für

den Konzern aber sind die Optionen viel geringer als vor 30 Jahren. Thyssenkrupp

steht mit dem Rücken an der Wand.

