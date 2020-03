Kommentar / Die CDU wählt das Risiko = Von Kristina Dunz

Die CDU macht es spannend, ob sie vor der Bundestagswahl noch

einmal zur Ruhe kommt. Auf dem Sonderparteitag Ende April wählt sie den

Nachfolger der zermürbten und vorzeitig scheidenden Vorsitzenden Annegret

Kramp-Karrenbauer. Weil das aber als “Nachwahl” deklariert wird, bleibt es bei

der turnusgemäßen Vorstandswahl im Dezember, inklusive Wahl des Parteichefs.

Schon wieder. Die für viele Bürger abstoßende Dauerbeschäftigung mit

Personalfragen bleibt der Volkspartei damit 2020 erhalten. Denn bis zum Schluss

wird es Spekulationen geben, ob im Dezember nicht doch jemand gegen den neuen

Vorsitzenden antreten wird. Den Verzicht auf eine erneute Kandidatur haben sich

ja nur die jetzigen prominenten Bewerber nach einer Niederlage im April

versprochen.

Man kommt aus dem Staunen nicht heraus, was die große Volkspartei riskiert.

Sicher, der Sieger im April kann der große Star werden und im Dezember über 90

Prozent der Stimmen bekommen. Er kann in dieser politisch so hart umkämpften

Zeit aber auch Fehler machen und mit einem schlechten Ergebnis bestraft werden.

Das wäre dann der Mann, der geschwächt für die CDU nach der Kanzlerkandidatur

greifen oder sie jemand anderem überlassen müsste. Vielleicht aber kommt es auch

zu einer erneuten Kampfkandidatur – und die CDU nicht aus der Krise heraus.

Mehr Sicherheit und Selbstbewusstsein hätte das Verfahren gegeben, nach dem

Sonderparteitag im April den Rest des Vorstands im Dezember und das ganze

Gremium nach der Bundestagswahl neu zu wählen. Bis dahin wäre auch erwiesen, ob

der neue Parteichef den Machtanspruch der CDU erfüllt und die Union im

Kanzleramt hält – oder sie in die Opposition stürzt. Letzteres dürfte ohnehin

zur Neuwahl des Vorsitzenden führen.

