Kommentar / Das hat Qiagen nicht verdient = Von Antje Höning

Das war eine große Erfolgsgeschichte: Qiagen. Von

Wissenschaftlern der Universität Düsseldorf wurde das Unternehmen 1984

gegründet. Man fing mit der Reinigung von Nukleinsäuren an, wurde zum Hersteller

von Tests auf Krankheiten und entwickelte sich zum größten deutschen

Biotech-Unternehmen. Als erster deutscher Konzern ging Qiagen 1996 an die

US-Technologiebörse Nasdaq. Ohne diesen Schritt wäre das Unternehmen längst in

die erste deutsche Börsenliga aufgestiegen. Doch Erfolg lockt Konkurrenten an.

Schon vor Monaten meldete Qiagen, dass es mehrere Angebote gebe. Nun bekommt der

US-Konkurrent Thermo Fisher den Zuschlag. Die Anteilseigner scheren

Unabhängigkeit und Geschichte wenig. Sie wollen nur Kasse machen. So geht

US-Kapitalismus.

Doch die Folgen sind bitter: Um die Milliarden wieder herein zu bekommen, werden

die neuen Eigentümer mit hartem Besen kehren. Leider hat die Belegschaft am

Verwaltungsstandort Hilden allen Grund, um ihre Arbeitsplätze zu bangen. Und auf

Dauer könnten auch manche Forscher-Plätze verschwinden. Synergien heben ist

jetzt Trumpf.

Für Hilden und den Biotechnologie-Standort Nordrhein-Westfalen ist das ein

schwerer Schlag. Wieder erweist sich ein erfolgreiches deutsches

Biotech-Unternehmen als zu klein, um alleine zu überleben. Und wieder droht

geballtes Wissen aus NRW abzuwandern. Mit ungeschickter und intransparenter

Arbeit hat Qiagen einen Teil zur Misere beigetragen. Dass der Betriebsrat in

Hilden erst kurz vor dem Deal informiert wurde, wäre bei einem Konzern wie Bayer

oder RWE, wo man mit einer aktiven Mitbestimmung schon große Umbauten gemeinsam

gestemmt hat, undenkbar. Die Übernahme und einen solchen Umgang hat die

Qiagen-Belegschaft nicht verdient.

