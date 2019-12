Kommentar / In Nahost wachsen die Gefahren zusammen = Von Gregor Mayntz

Bombenangriffe auf die letzte Rebellenhochburg Idlib im

Bürgerkriegsland Syrien und Bombenangriffe auf Gegner des Generals Haftar im

Bürgerkriegsland Libyen zeigen nicht nur eine zeitliche Parallele. Die beiden

Konflikte vermischen sich immer mehr. Das machen nicht nur die Gerüchte

deutlich, wonach die Türkei syrische Kämpfer nach Libyen geflogen haben soll, um

an der Seite des bedrängten Regierungschefs al-Sarradsch in den Konflikt

einzugreifen. Das wird auch durch die in beide Auseinandersetzungen zunehmend

verwickelten Akteure aus Moskau, Ankara, Abu Dhabi und weiteren arabischen

Hauptstädten klar.

Beide Schauplätze blutiger Auseinandersetzungen sind geprägt von einem

zurückhaltenden Zuschauen der Europäischen Union, die damit andere dazu einlädt,

das machtpolitische Vakuum mit jeweils eigenen Interessen zu füllen. Nach dem

Ausbruch des Bürgerkrieges in Syrien hatte die EU zunächst darauf gesetzt, dass

dezente Hilfestellungen für die Rebellen und ein massives Vorgehen gegen die

islamistische Terrormiliz IS schon ausreichen würden, um das Assad-Regime in die

Knie zu zwingen. Inzwischen ist es mit russischer und iranischer Unterstützung

so stark wie schon lange nicht mehr, seit der arabische Frühling 2011 die

Machtfrage in Damaskus mit Gewalt stellte.

Deutschlands Diplomatie läuft hinter den Kulissen auf Hochtouren. Seit Monaten

arbeiten Kanzleramt und Auswärtiges Amt an Verständigungsforen für Libyen. Doch

wenn die einen auf die Macht des Rechts und der Verständigung setzen und

humanitäre Hilfe einsetzen, die anderen zugleich mit Panzern und Bomben

vorgehen, ist klar, wer kurzfristig den Kürzeren zieht. Die Welt ist 2019 in

einem desolaten und gefährlichen Zustand. Und die Aussichten für 2020 verdüstern

sich gerade noch mehr.

