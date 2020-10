Kommentar Mitteldeutsche Zeitung zu Stopp von Autobahnbau

Der Vorstoß der Berliner Grünen-Spitze für einen Stopp beim Bau neuer Autobahnen und Bundesstraßen ist ebenso bemerkenswert wie verräterisch. Er ist bemerkenswert, weil gerade jetzt die umstrittene A49 zu Ende gebaut werden soll. Er ist verräterisch, weil dies in Hessen unter einer Landesregierung geschieht, an der die Grünen beteiligt sind. Der Vorstoß offenbart deshalb vor allem eines – eine wachsende Kluft zwischen dem, was von Grünen in Berlin gesagt und in den Ländern getan wird.

