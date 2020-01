Kommentar zu der Forderung nach Verboten zu Gunsten des Klimaschutzes

So richtig und wichtig Beschränkung und Verzicht immer wieder

sind: Verbote und eine moralübersäuerte Politik schaffen keinen Fortschritt. Der

entsteht aller Erfahrung nach durch Freiheit und durch Ertüchtigung zu

selbstständigem Handeln…. Eine Entwicklung zum Besseren führt in großen Teilen

der Welt nicht über den Verzicht auf Mobilität, auf Handel, auf Heizung,

Kühlung, ein Mindestmaß an Hygiene oder schädlingsresistentes Saatgut. Vielmehr

über einen technischen Fortschritt, der eine Annäherung an Europas Wohlstand,

Standards und Stabilität erlaubt – ohne aber den Raubbau vorauszusetzen, den

Europäer, Chinesen oder Amerikaner über Jahrzehnte betrieben haben.

